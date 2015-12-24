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Меркель передала британской разведке сведения о Путине

24 декабря 2015, 15:06
Обменяв их на информацию об ИГИЛ.

В ходе визита в Великобританию канцлер Германии Ангела Меркель предоставила спецслужбам данные о России.

Встреча проходила в загородной резиденции главы британского правительства Чекерс в октябре нынешнего года в присутствии премьер-министра Дэвида Кэмерона. Британские спецслужбы были представлены руководителем внешней разведки MI6, главой контрразведки MI5, директором Центра правительственной связи GCHQ Робертом Ханниганом, сообщает издание The Times.

Отмечается, что в ходе данной встречи Ангелой Меркель была передана информация, касающаяся ситуации на Украине, в Крыму и в России в целом. За эти сведения британская сторона поделилось с канцлером Германии сведениями об угрозе, которая исходит от террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России), оказавшиеся «весьма информативными».

Уточняется, что речь шла об угрозе радикализации и об иностранных боевиках, участвующих в боевых действиях в Ираке и Сирии. Британским изданием обращается особое внимание на тот факт, что данные переговоры прошли еще до парижских терактов.

Кроме того, отмечается тот факт, что обмен информацией между немецкими и британскими спецслужбами происходит на регулярной основе на официальном уровне. Во многом более тесное взаимодействие между странами Европы вызвано наличием общей угрозы в лице террористической группировки ИГИЛ.


Фото: news.yahoo.com

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