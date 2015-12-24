Меркель передала британской разведке сведения о Путине

Отмечается, что в ходе данной встречи Ангелой Меркель была передана информация, касающаяся ситуации на Украине, в Крыму и в России в целом. За эти сведения британская сторона поделилось с канцлером Германии сведениями об угрозе, которая исходит от террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России), оказавшиеся «весьма информативными».