Фура провалилась в кювет на омской трассе

На снимках видно, что большегруз правой частью провалилась в заснеженный кювет. Рядом с машиной стоит мужчина, осматривающий фуру снизу. В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru пояснили, что информации о данном происшествии не поступало.