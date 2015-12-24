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Фура провалилась в кювет на омской трассе

24 декабря 2015, 16:46
Сообщение очевидца.

В редакцию [email protected] очевидец прислал сообщение об инциденте на омской трассе. Большегрузый транспорт съехал с дороги и правой частью провалился в кювет.

«Около 14:00 24.12.15 на трассе М51 тягач марки мерседес ушел в кювет».

На снимках видно, что большегруз правой частью провалилась в заснеженный кювет. Рядом с машиной стоит мужчина, осматривающий фуру снизу. В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru пояснили, что информации о данном происшествии не поступало.

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