Фура провалилась в кювет на омской трассе

В редакцию [email protected] очевидец прислал сообщение об инциденте на омской трассе. Большегрузый транспорт съехал с дороги и правой частью провалился в кювет.
«Около 14:00 24.12.15 на трассе М51 тягач марки мерседес ушел в кювет».
На снимках видно, что большегруз правой частью провалилась в заснеженный кювет. Рядом с машиной стоит мужчина, осматривающий фуру снизу. В пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области порталу Gorod55.ru пояснили, что информации о данном происшествии не поступало.