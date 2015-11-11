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Posted 11 ноября 2015,, 08:47

Published 11 ноября 2015,, 08:47

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Откровенное заявление – Обама появился на обложке журнала для геев

11 ноября 2015, 08:47
У них так модно.

Запад продолжает играть в радужную политику, выставляя напоказ то, каким именно образом любят заниматься сексом представители некоторых секс-меньшинств. Гей-движение начинает приобретать формы масштаба государственной политики отдельно взятой страны.

Президент США Барак Обама обнажил собственную позицию и снялся для обложки издание OUT, которое специализируется на ЛГБТ-моде.


Глава звездно-полосатой страны охарактеризован тремя словами «Ally. Hero. Icon.» («Союзник. Герой. Икона»). Таких эпитетов Обама был удостоен за свои достижения в плане защиты гей-сообщества на разных уровнях.


В частности, в 2015 году Верховный суд США вынес вердикт, позволяющий во всех штатах страны сочетаться законным браком двум однополым гражданам.


Что тут скажешь…Их страна, их нравы.


Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: out.com

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