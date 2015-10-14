Девушка разделась в центре города ради нового наряда 18+

Posted 14 октября 2015,, 14:11
Published 14 октября 2015,, 14:11
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Художница из Швейцарии Мило Мойре (Milo Moiré)устраивает переполох везде, где появляется. Широкой публике она известна как автор и участник ярких перфомансов. Девушка уже снимала откровенные видеосюжеты, раздевалась в центре города и делала «голые» селфи с прохожими.
Пришло время вновь удивить публику. Мило Мойре открыла новую экспозицию «Эго обновление. Будущее цифровой идентификации» в музее NRM Forum в Дюссельдорфе. Выставка посвящена феномену селфи и самоопределению личности в современном обществе. Художественный руководитель Ален Бибер (Alain Bieber) объединил воедино высокую и популярную культуру.
Художница предстала перед посетителями выставки, по традиции, в обнаженном виде. Однако, в этот раз образ был дополнен костюмом из «голых» снимков. Фотографии получены в результате акций Naked Salfie («Обнаженное селфи»), которые проходили на центральных улицах Франции и Швейцарии.
Выставляя обнаженное тело на показ, художница выражает себя и свое видение мира. Своими перфомансами Мило Мойре делает вызов современной культуре и обществу, демонстрируя близость между цифровым и реальным миром. Как говорит девушка: «Через физический контакт, соприкосновение со мной и моим телом, люди ощущают тонкость грани между реальным и нереальным». Обнаженные селфи — это новый уровень самопрезентации, позволяющий заявить о себе всему миру.
Обнаженное женское тело, по мнению Мило Мойре, самый благодатный материал для творчества, который она активно использует. Все работы швейцарской художницы наполнены глубоким филосовским смыслом. Так последнее видео «Fluid Ecstasy» призвано напомнить, что жизнь зародилась в воде и лишь она дает полную гармонию и ощущение защищенности, как в утробе матери еще до нашего рождения.