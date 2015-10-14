Девушка разделась в центре города ради нового наряда 18+

Выставляя обнаженное тело на показ, художница выражает себя и свое видение мира. Своими перфомансами Мило Мойре делает вызов современной культуре и обществу, демонстрируя близость между цифровым и реальным миром. Как говорит девушка: «Через физический контакт, соприкосновение со мной и моим телом, люди ощущают тонкость грани между реальным и нереальным». Обнаженные селфи — это новый уровень самопрезентации, позволяющий заявить о себе всему миру.