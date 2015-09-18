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Posted 18 сентября 2015,, 02:09

Published 18 сентября 2015,, 02:09

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Как Элтон Джон с Путиным поговорил – Порошенко, геи и политика

18 сентября 2015, 02:09
«Мечты станут реальностью…»

Известный композитор и певец из Великобритании сэр Элтон Джон попал в непростую ситуацию после так называемого «звонка Путина».

Стороны через переводчика «обсудили» ряд тем, связанных с проблемой ЛГБТ сообщества. Диалог начался с Порошенко и геев, а закончился «назначенным» визитом Элтона Джона в Россию осенью 2015 года. Сэр Элтон заявил о готовности принять участие в гей параде.

Уже после телефонного разговора выяснилось, что Путин не говорил с Элтоном Джоном. Это было розыгрыш «высокого уровня», организованный двумя известными пранкерами Лексусом и Вованом. Один был «переводчиком», другой «президентом».



Сэр Элтон в итоге ничуть на пранкеров не обиделся и заявил через социальные сети, что продолжает надеяться на встречу с главой российского государства.


Если со стороны нашей страны на Джона и его «увлеченность» геями обратили внимание пока только пранкеры, то «связь» «Порошенко-Джон» на самом деле произошла. Об этом свидетельствует фотография, опубликованная самим музыкантом.



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