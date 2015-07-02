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Posted 2 июля 2015,, 03:48

Published 2 июля 2015,, 03:48

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Мэр разрешит проведение гей-парада – объединят с днем ВДВ 2 августа

2 июля 2015, 03:48
Шутку уже оценили в сети Интернет.

Мэра «заколебали» просьбы ЛГБТ-сообщества, он решил действовать радикально – разрешить, но как…

Росбалт сообщает, что мэр города Архангельск Виктор Павленко подумывает разрешить представителям секс-меньшинств пройти по улицам города в день воздушно-десантных войск 2 августа. «Шутка» уже оценена в сети Интернет – решается сразу два вопроса – чем занять десантников и резко уменьшить «популяцию» граждан, активно поддерживающих западный образ жизни.

Решение со стороны мэра, якобы, прозвучало на еженедельной планерке в администрации Архангельска. Павленко пообещал разрешить проведение гей-парада, заявив примерно следующее: «ЛГБТ заколебало уже. Они просятся к нам уже несколько лет подряд — разрешить… В этом году 85 лет ВДВ, поэтому 2 августа мы им разрешим обязательно. Я гарантирую им. Это так в качестве разрядки»

В России традиционно негативно относятся к представителям так называемых ЛГБТ-сообществ, по какой-то странной причине, стремящихся вынести нюансы своей интимной жизни на улицы городов. Недавно активно заявили о себе геи из Соединенных Штатов Америки. Верховный суд звездно-полосатой страны разрешил им сочетаться браком.

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