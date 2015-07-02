Мэр разрешит проведение гей-парада – объединят с днем ВДВ 2 августа

Posted 2 июля 2015,, 03:48
Published 2 июля 2015,, 03:48
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Мэра «заколебали» просьбы ЛГБТ-сообщества, он решил действовать радикально – разрешить, но как…
Решение со стороны мэра, якобы, прозвучало на еженедельной планерке в администрации Архангельска. Павленко пообещал разрешить проведение гей-парада, заявив примерно следующее: «ЛГБТ заколебало уже. Они просятся к нам уже несколько лет подряд — разрешить… В этом году 85 лет ВДВ, поэтому 2 августа мы им разрешим обязательно. Я гарантирую им. Это так в качестве разрядки»
В России традиционно негативно относятся к представителям так называемых ЛГБТ-сообществ, по какой-то странной причине, стремящихся вынести нюансы своей интимной жизни на улицы городов. Недавно активно заявили о себе