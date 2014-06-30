Резные монеты, или Hobo Nickels

История резьбы по монетам уходит корнями в 18 век. Первая массовая волна рефейсинга (резьбы на монетах) монет пришлась на 1750-1913. Для этого периода характерна любовная тематика в изображениях. В начале 20-го века, с появлением Buffalo nickel, этот вид искусства сменил направление. Любовная лирика на Buffalo nickel практически не встречается, однако появилось огромное количество работ самого разного жанра. Связано это с тем, что монета была отчеканена из мягкого металла, а портрет индейца был с крупными чертами, что дало возможность его стирать и превращать в портреты других людей, животных и т. д. Большая, толстая монета дала художникам больше возможностей для работы и позволила прорабатывать более тонкие детали.