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Posted 21 мая 2014,, 14:20

Published 21 мая 2014,, 14:20

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Омск напугал украинских националистов 18+

21 мая 2014, 14:20
Почему-то именно наш город киевские политики решили использовать как показательный «образ врага».

Украинские националисты странным образом понимают для себя жизнь в российской глубинке. Недолго думая они берут первые попавшиеся «громкие» новости и активно обобщают с их помощью жизнь России в целом, таким образом пугая доверчивых граждан своей страны.

Сторонники новой киевской власти показывают своим гражданам примеры «безнравственности и вседозволенности россиян», намекая, что ждет Украину в случае, если она продолжит тесно сотрудничать с Россией, позабыв о вступлении в Евросоюз.

Украинская пропагандистская машина выдала на гора показательные (с точки зрения местных политтехнологов) новости из Омска. Ярким примером «дикой России» стала вечеринка в кафе, носящем гордое название самой высокой вершины мира, и материалы об особенностях омского сыроварения, «прославившего» наш город на всю страну.

Кроме того, в прицел националистов попали и свалки мусора в Омске. Снимки сделаны еще в прошлом году, что в принципе не особо беспокоит тех, кто публикует скандальные отчеты.

Отметим, что нечто подобное было и накануне открытия Олимпийских игр, когда в социальных сетях и блогах стали всплывать фотографии совмещенных туалетов или непригодных для проживания спортсменов номеров. По убеждению некоторых американских журналистов, на кроватях, предназначенных для олимпийцев, спали рабочие, а по этажам гуляли бродячие собаки и даже волки!


Уделяя внимание «безнравственной» России, киевские политики, похоже, совершенно забыли о Европе, славящейся утверждением законов об однополых браках, публичных соревнованиях голышом и активной пропаганде ЛГБТ, ярким примером которой стали недавние итоги Евровидения.


Все материалы про Омск взяты с vk.com/turchynov (група підтримки в.о. Президента України) и vk.com/openkharkiv (Український Харків #Євромайдан)

Верхнее фото: news.pn/photo

#Политика#Общество
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