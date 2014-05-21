Омск напугал украинских националистов 18+

Отметим, что нечто подобное было и накануне открытия Олимпийских игр, когда в социальных сетях и блогах стали всплывать фотографии совмещенных туалетов или непригодных для проживания спортсменов номеров. По убеждению некоторых американских журналистов, на кроватях, предназначенных для олимпийцев, спали рабочие, а по этажам гуляли бродячие собаки и даже волки!