Posted 21 мая 2014,, 14:20
Published 21 мая 2014,, 14:20
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Украинские националисты странным образом понимают для себя жизнь в российской глубинке. Недолго думая они берут первые попавшиеся «громкие» новости и активно обобщают с их помощью жизнь России в целом, таким образом пугая доверчивых граждан своей страны.
Сторонники новой киевской власти показывают своим гражданам примеры «безнравственности и вседозволенности россиян», намекая, что ждет Украину в случае, если она продолжит тесно сотрудничать с Россией, позабыв о вступлении в Евросоюз.
Украинская пропагандистская машина выдала на гора показательные (с точки зрения местных политтехнологов) новости из Омска. Ярким примером «дикой России» стала вечеринка в кафе, носящем гордое название самой высокой вершины мира, и материалы об особенностях омского сыроварения, «прославившего» наш город на всю страну.
Кроме того, в прицел националистов попали и свалки мусора в Омске. Снимки сделаны еще в прошлом году, что в принципе не особо беспокоит тех, кто публикует скандальные отчеты.
Отметим, что нечто подобное было и накануне открытия Олимпийских игр, когда в социальных сетях и блогах стали всплывать фотографии
Уделяя внимание «безнравственной» России, киевские политики, похоже, совершенно забыли о Европе, славящейся утверждением законов об однополых браках, публичных соревнованиях голышом и активной пропаганде ЛГБТ, ярким примером которой стали недавние итоги Евровидения.
Все материалы про Омск взяты с vk.com/turchynov (група підтримки в.о. Президента України) и vk.com/openkharkiv (Український Харків #Євромайдан)
Верхнее фото: news.pn/photo