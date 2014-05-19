Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 19 мая 2014,, 09:04

Published 19 мая 2014,, 09:04

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Кончита Вурст в Россию едет, но боится

19 мая 2014, 09:04
Что ждет ЛГБТ- звезду в нашей стране?

В честь «Евровидения-2014» в Москве пройдет традиционный концерт участников. Главной интригой этого мероприятия, конечно же, станет присутствие на нем победителя вокального конкурса – австралийской исполнительницы Кончиты Вурст.


Российские промоутеры ведут с менеджментом певицы активные переговоры о визите, но Кончита согласна посетить нашу страну в конце мая только при условии, что ей обеспечат полную безопасность, а вечеринка будет закрытой.


«Мы посчитали, что пригласить Кончиту в Москву поучаствовать в афтепати «Евровидения» – это хорошая идея, – говорит один из организаторов концерта Дмитрий Мельников. – Почему нет? Кончита – такой же победитель «Евровидения», как и другие звезды, в разные годы после своей победы посещавшие Москву. Некоторые депутаты и общественные деятели кричат, что в нашей стране Вурст ненавидят. Но обратите внимание – ее хит сейчас на первой строчке российского хит-парада iTunes».


Действительно, против приезда в Россию представителя ЛГБТ сообщества высказываются многие. Одним из первых свою позицию в микроблоге высказал певец Леонид Агутин:


«Представьте себе: вы купили цветы в трепетном предвкушении концерта любимой певицы Кончиты. Сидите в первом ряду. И вот, между 15 и 16 песнями, вас наконец-то охрана пускает на сцену. Вы вручаете Кончите букет и она нежно целует вас в знак благодарности. Представили?»



Согласен с Агутиным и политик Виталий Милонов:


«Прямо сейчас, с ходу, хочется попросить дать четкий сигнал Кончите Вурст, что в Россию ей ехать не стоит. Она может ехать куда угодно, в Германию, во Францию… Но в Россию - не стоит. Потому что Россия все-таки должна сбросить с себя оставшуюся шелуху неких обязательств, которые мы на себя набрали в 90-х годах, и сказать – да… у нас могут приезжать женщины в юбках и мужчины с бородами, но не в одном флаконе».


Похожие мнения высказывают и другие известные личности и обычные пользователи соцсетей. Они были шокированы тем, что Европа с таким удовольствием принимает женщину с бородой, голосует за нее и считает это явление совершенно нормальным и видеть Кончиту в России не хотят. Тем более, что в нашей стране действует закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма.


#Общество#Афиша
Подпишитесь
Помогли местные жители. Появились подробности спасения собаки в Омске
Сегодня, 07:13
44 тонны конфет. Рассказываем, что будет в новогоднем подарке от омского губернатора
Сегодня, 04:32
Спасибо за игру. «Авангард» расторг контракт с защитником Зиятом Пайгиным
Сегодня, 02:42
Деньги нашлись. В омском колледже преподавателям выплатили все долги по зарплате
30 ноября, 10:57
Завалит снегом. В Гидрометцентре РФ рассказали, какой погоды ждать омичам в декабре
Сегодня, 07:47
Уволенного из полиции за пьяную драку Меркушова выбрали главой Черлакского района
30 ноября, 10:31