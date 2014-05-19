Кончита Вурст в Россию едет, но боится



«Прямо сейчас, с ходу, хочется попросить дать четкий сигнал Кончите Вурст, что в Россию ей ехать не стоит. Она может ехать куда угодно, в Германию, во Францию… Но в Россию - не стоит. Потому что Россия все-таки должна сбросить с себя оставшуюся шелуху неких обязательств, которые мы на себя набрали в 90-х годах, и сказать – да… у нас могут приезжать женщины в юбках и мужчины с бородами, но не в одном флаконе».