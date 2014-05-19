Кончита Вурст в Россию едет, но боится

Posted 19 мая 2014,, 09:04
Published 19 мая 2014,, 09:04
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В честь «Евровидения-2014» в Москве пройдет традиционный концерт участников. Главной интригой этого мероприятия, конечно же, станет присутствие на нем победителя вокального конкурса – австралийской исполнительницы Кончиты Вурст.
Российские промоутеры ведут с менеджментом певицы активные переговоры о визите, но Кончита согласна посетить нашу страну в конце мая только при условии, что ей обеспечат полную безопасность, а вечеринка будет закрытой.
«Мы посчитали, что пригласить Кончиту в Москву поучаствовать в афтепати «Евровидения» – это хорошая идея, – говорит один из организаторов концерта Дмитрий Мельников. – Почему нет? Кончита – такой же победитель «Евровидения», как и другие звезды, в разные годы после своей победы посещавшие Москву. Некоторые депутаты и общественные деятели кричат, что в нашей стране Вурст ненавидят. Но обратите внимание – ее хит сейчас на первой строчке российского хит-парада iTunes».
Действительно, против приезда в Россию представителя ЛГБТ сообщества высказываются многие. Одним из первых свою позицию в микроблоге высказал певец Леонид Агутин:
«Представьте себе: вы купили цветы в трепетном предвкушении концерта любимой певицы Кончиты. Сидите в первом ряду. И вот, между 15 и 16 песнями, вас наконец-то охрана пускает на сцену. Вы вручаете Кончите букет и она нежно целует вас в знак благодарности. Представили?»
Согласен с Агутиным и политик Виталий Милонов:
«Прямо сейчас, с ходу, хочется попросить дать четкий сигнал Кончите Вурст, что в Россию ей ехать не стоит. Она может ехать куда угодно, в Германию, во Францию… Но в Россию - не стоит. Потому что Россия все-таки должна сбросить с себя оставшуюся шелуху неких обязательств, которые мы на себя набрали в 90-х годах, и сказать – да… у нас могут приезжать женщины в юбках и мужчины с бородами, но не в одном флаконе».
Похожие мнения высказывают и другие известные личности и обычные пользователи соцсетей. Они были шокированы тем, что Европа с таким удовольствием принимает женщину с бородой, голосует за нее и считает это явление совершенно нормальным и видеть Кончиту в России не хотят. Тем более, что в нашей стране действует закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма.