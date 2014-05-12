Бородатая женщина Кончита Вурст как предвестник Апокалипсиса

Posted 12 мая 2014,, 09:55
Published 12 мая 2014,, 09:55
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Результаты закончившегося совсем недавно «Евровидения», победительницей которого стал австриец Томас Нойвирт, более известный под сценическим псевдонимом Кончита #Вурст, вызвал бурю негативных отзывов на российском телевидении.
Программа «Прямой эфир», вышедшая на телеканале Россия 1 перед финалом музыкального конкурса, а также после подведения итогов «Евровидения», превратилась в горячую площадку, где отечественные деятели политики и искусства высказали свое отношение к «современной Европе».
Выступающие в студии осудили активно продвигающиеся сегодня европейские ценности, во главу которых поставлено равенство людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Резкой критике была подвержена не только общеевропейская ориентация, но и сам музыкальный номер австрийской исполнительницы. Если сравнить выступление остальных конкурсантов и бородатой женщины, станет все ясно.
Добавим, что еще до начала музыкального конкурса, Кончита Вурст, не скрывающая того, что является трансгендером, заявляла о защите толерантности. Некоторые из российских депутатов призывали отечественный оргокомитет не отправлять представителей РФ на «Евровидение», потому как и сама Вурст, и организаторы фестиваля пропагандируют гомосексуализм и духовное разложение общества.
По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, бывший СССР зря освободил в свое время Австрию, подчеркнув, что у «Европы диарея с кровью и с пеной». Ведущий «Прямого эфира» оценил выступление трансвестита как «одинокое», а пламя за спиной Вурст во время ее выступления охарактеризовал как «пламя Апокалипсиса».
Также скандально известный политик нашел место словам поддержки и защитникам Донбасса, заявив, что украинский город не может быть вместе с «такой Европой», добавив, что «над Донбассом будет русский флаг».
Известный своими острыми выпадами в адрес российских спортсменов и тренеров известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «такая сосиска нам не нужна!», намекнув на фамилию нетрадиционно ориентированного певца. (Wurst в переводе с немецкого языка дословно означает «колбаса, сосиска»).
Добавим, что русская православная церковь назвала победу бородатой женщины шагом на пути культурной легимитизации порока. «Это еще одно звено в цепи культурной легитимизации порока в современном мире, попытка закрепления новых культурных норм», - считают в РПЦ.
В качестве ярко характеризующих результаты прошедшего «Евровидения» слов можно привести два слова: Европа обезумела. С таким суждением сложно не согласиться, потому как страны Старого Света с завидным постоянством узаконивают однополые браки, считая, что в обществе все должны быть равны, независимо от сексуальных предпочтений. На сегодняшний день уже 10 стран узаконили отношения между людьми одного пола. В некоторых государствах в зависимости от региона действуют избирательные законы, разрешающие либо запрещающие подобные союзы.
В пучину ЛГБТ-хаоса наравне с Европой погружается и США. За ярким примером ходить далеко не нужно: на недавней церемонии вручения Оскаров фильм «Далласский клуб покупателей» получил три премии, одна из которых досталась Джареду Лето, сыгравшему гея-наркомана.
Напомним, что Вурст на «Евровидении» заняла первое место, набрав 290 баллов, в то время как сестры-близнецы из России довольствовались лишь седьмым местом, набрав 89 баллов и получив сразу 22 оценки «ноль» от большинства европейских государств.
фото: smh.com.au