Бородатая женщина Кончита Вурст как предвестник Апокалипсиса

В качестве ярко характеризующих результаты прошедшего «Евровидения» слов можно привести два слова: Европа обезумела. С таким суждением сложно не согласиться, потому как страны Старого Света с завидным постоянством узаконивают однополые браки, считая, что в обществе все должны быть равны, независимо от сексуальных предпочтений. На сегодняшний день уже 10 стран узаконили отношения между людьми одного пола. В некоторых государствах в зависимости от региона действуют избирательные законы, разрешающие либо запрещающие подобные союзы.