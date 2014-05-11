Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 11 мая 2014,, 05:57

Published 11 мая 2014,, 05:57

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Конкурс Евровидения выиграл трансвестит из Австрии. Сестры Толмачевы лишь седьмые

11 мая 2014, 05:57
Итоги музыкального конкурса.

Сегодня ночью в Копенгагене завершился очередной музыкальный общеевропейский конкурс #Евровидение. В числе пробившихся в финал счастливчиков был и дуэт из России. Сестры #Толмачевы вышли в итоговый раунд музыкального состязания с седьмым результатом.

Среди финалистов также оказались венгр Андраш Каллан-Сондерс (Andras Callan-Saunders), арменин Арам, норвежец Карл Эспен (Carl Espen), голладнский дуэт Common Linnets, а также «бородатая австрийская женщина» Кончита Вурст (Conchita Wurst), ставшая в итоге победителем престижного конкурса, исполнив композицию Rise Like a Phoenix.

Представительница ЛГБТ*-сообщества Австрии получила многочисленные оценки от жителей Западной Европы (290 баллов), в то время как восточноевропейцы были более скромны в своих оценках.

Второе место занял дуэт из Голландии (238 баллов), третье место досталось шведке Санне Нильсен (218 баллов), а российские девушки остались на 7 месте (89 очков). Примечательно, что 22 европейские страны поставили сестрам 0 баллов. Неизвестно, намеренно ли были занижены оценки, как своеобразная «эстрадная санкция» в адрес России, но факт остается фактом.

Наивысшего балла (12) сестры Толмачевы за свою песню Shine, были удостоены от Азербайджана и Белоруссии. Армения и Греция поставили россиянкам по 10 баллов.

Следующий конкурс — «Евровидение-2015» пройдет на родине победительницы Кончиты Вурст — в Австрии.

фото: mirror.co.uk

* — признано экстремистской организацией и запрещена деятельность на территории РФ

#Общество#Афиша
Подпишитесь
Помогли местные жители. Появились подробности спасения собаки в Омске
Сегодня, 07:13
44 тонны конфет. Рассказываем, что будет в новогоднем подарке от омского губернатора
Сегодня, 04:32
Спасибо за игру. «Авангард» расторг контракт с защитником Зиятом Пайгиным
Сегодня, 02:42
Деньги нашлись. В омском колледже преподавателям выплатили все долги по зарплате
30 ноября, 10:57
Завалит снегом. В Гидрометцентре РФ рассказали, какой погоды ждать омичам в декабре
Сегодня, 07:47
Уволенного из полиции за пьяную драку Меркушова выбрали главой Черлакского района
30 ноября, 10:31