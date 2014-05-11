Конкурс Евровидения выиграл трансвестит из Австрии. Сестры Толмачевы лишь седьмые

Posted 11 мая 2014,, 05:57
Published 11 мая 2014,, 05:57
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Сегодня ночью в Копенгагене завершился очередной музыкальный общеевропейский конкурс #Евровидение. В числе пробившихся в финал счастливчиков был и дуэт из России. Сестры #Толмачевы вышли в итоговый раунд музыкального состязания с седьмым результатом.
Среди финалистов также оказались венгр Андраш Каллан-Сондерс (Andras Callan-Saunders), арменин Арам, норвежец Карл Эспен (Carl Espen), голладнский дуэт Common Linnets, а также «бородатая австрийская женщина» Кончита Вурст (Conchita Wurst), ставшая в итоге победителем престижного конкурса, исполнив композицию Rise Like a Phoenix.
Представительница ЛГБТ*-сообщества Австрии получила многочисленные оценки от жителей Западной Европы (290 баллов), в то время как восточноевропейцы были более скромны в своих оценках.
Второе место занял дуэт из Голландии (238 баллов), третье место досталось шведке Санне Нильсен (218 баллов), а российские девушки остались на 7 месте (89 очков). Примечательно, что 22 европейские страны поставили сестрам 0 баллов. Неизвестно, намеренно ли были занижены оценки, как своеобразная «эстрадная санкция» в адрес России, но факт остается фактом.
Наивысшего балла (12) сестры Толмачевы за свою песню Shine, были удостоены от Азербайджана и Белоруссии. Армения и Греция поставили россиянкам по 10 баллов.
Следующий конкурс — «Евровидение-2015» пройдет на родине победительницы Кончиты Вурст — в Австрии.
фото: mirror.co.uk
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