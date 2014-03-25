СТО с пятью автомобилями сгорела в Омском регионе

24 марта на СТО в городе Исилькуль на улице Партизанская сотрудники станции техобслуживания производили ремонт транспортных средств. В боксе находились три работника – автомойщица и 2 механика.
С их слов, около 11 часов сотрудники СТО почувствовали запах дыма. Очагом возгорания явился закрытый кабинет руководителя.
Не растерявшись, мужчины попытались самостоятельно потушить огонь с помощью аппарата для мойки автотранспорта, но пламя распространялось все сильнее по профнастилу.
Не справившись с огнем, в 11 часов 28 минут они сообщили о происшествии на пульт диспетчера «01».
На станции находились пять автомобилей марок «CHEVROLET», «ISUZU», «УАЗ-469», «ВАЗ 2121-Нива» и «AUDI».
На момент прибытия первого подразделения происходило горение кровли здания, кабинета директора размерами 5 на 8 м и двух автомобилей внутри здания. К этому времени на место происшествия подъехал хозяин станции на автомобиле УАЗ. С помощью его и автомобиля оперативного реагирования МЧС спасателям удалось вытащить из горящего бокса «УАЗ-469», «ВАЗ 2121-Нива» и «AUDI».
В результате пожара огнем повреждены кровля здания, сгораемые конструкции внутри СТО на площади 400 кв. м. Автомобили CHEVROLET и ISUZU повреждены полностью, восстановлению не подлежат.
Условием развития пожара явилось позднее сообщение в пожарную охрану. Причина возгорания устанавливается следственно-оперативной группой.
Горящую станцию технического обслуживания тушили 8 спасателей, задействовано 5 единиц пожарно-спасательной техники.
Фото и материалы пресс-службы ГУ МЧС по Омской области