СТО с пятью автомобилями сгорела в Омском регионе

На момент прибытия первого подразделения происходило горение кровли здания, кабинета директора размерами 5 на 8 м и двух автомобилей внутри здания. К этому времени на место происшествия подъехал хозяин станции на автомобиле УАЗ. С помощью его и автомобиля оперативного реагирования МЧС спасателям удалось вытащить из горящего бокса «УАЗ-469», «ВАЗ 2121-Нива» и «AUDI».