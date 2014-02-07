Логотип Google в день открытия Олимпиады приобрел подозрительно радужный цвет

Компания Google уже давно защищает права сексуальных меньшинств. Ранее она выпускала футболки с изображением двух андроидов, держащихся за руки, один из роботов поднимал при этом вверх флаг радужной расцветки. Интересно, что еще в 2007 году информация о лояльном отношении к людям нетрадиционной ориентации появилась на официальном блоге компании.