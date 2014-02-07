Логотип Google в день открытия Олимпиады приобрел подозрительно радужный цвет

Posted 7 февраля 2014,, 12:42
Published 7 февраля 2014,, 12:42
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Официальный логотип поисковика Google в день открытия сочинских Олимпийских игр стал выглядеть как шестицветный радужный флаг с изображением символических спортсменов, участвующих в различных соревнованиях.
Ниже дизайнеры Google разместили перевод цитаты Олимпийской хартии: «Занятия спортом — одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе Олимпизма, который подразумевает атмосферу дружбы, солидарности и честной игры».
Логотип поисковика обновляется почти каждый день, он отражает символику крупных событий, дни рождения знаменитостей или праздники. В сегодняшнем дудле Google некоторые пользователи усмотрели скрытый призыв к защите ЛГБТ*-сообществ на Олимпиаде.
Напомним, что борьба за право свободно показывать свою «нетрадиционность» со стороны гей-меньшинств и возмущения по поводу «гей-пропаганды» со стороны российских чиновников стали в последнее время активно обсуждаться в прессе.
Накануне открытия спортивного мероприятия, к примеру, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил с заявлением, что он против дискриминации лиц нетрадиционной ориентации. А российские должностные лица увидели в этом поддержку противников России.
Компания Google уже давно защищает права сексуальных меньшинств. Ранее она выпускала футболки с изображением двух андроидов, держащихся за руки, один из роботов поднимал при этом вверх флаг радужной расцветки. Интересно, что еще в 2007 году информация о лояльном отношении к людям нетрадиционной ориентации появилась на официальном блоге компании.
* — признано экстремистской организацией и запрещена деятельность на территории РФ