Виктор Назаров прервал свой отпуск в связи с ЧС на Иртыше

Губернатор создал штаб по устранению последствий ЧС и оказанию помощи пострадавшим.
Губернатор Омской области Виктор Назаров прервал свой отпуск и сразу по возвращении в Омск созвал экстренное заседание регионального кабинета министров с участием руководителей всех служб и ведомств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате столкновения пассажирского теплохода «Полесье-8» и грузовой баржи, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.
Главе региона доложили в деталях о сложившейся на данный момент обстановке и результатах предпринятых действий по устранению последствий трагического происшествия. Губернатор Виктор Назаров распорядился создать штаб, призванный в оперативном режиме вырабатывать исчерпывающие меры по оказанию необходимой медицинской, психологической и материальной помощи пострадавшим и родственникам погибших.
Оценивая ситуацию, Губернатор Виктор Назаров отметил, что операция по спасению людей с потерпевшего крушение судна выполнялась всеми службами оперативно. В настоящее время мобилизованы все силы и средства медицинских служб и лечебных учреждений на оказание помощи пострадавшим. «Создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Определены ответственные лица и рабочие группы от каждого ведомства. Намечены дальнейшие действия по работе с потерпевшими. Ситуация находится под контролем. Штаб будет в ежедневном режиме оперативно принимать решения, чтобы минимизировать последствия ситуации. Мы приложим максимум усилий, чтобы оказать людям любую возможную помощь»,- отметил Губернатор Виктор Назаров.
18 августа состоится первое заседание штаба. Предстоит решить вопрос о подъеме судна, нижняя часть которого затоплена водой. В настоящее время предпринимаются все необходимые меры, чтобы исключить утечку горючего. Очевидно, в ходе заседания будет рассмотрен также вопрос об оказании материальной помощи родственникам погибших.
Первый сигнал о столкновении пассажирского теплохода и баржи поступил в 10.55 по московскому времени. На теплоходе «Полесье-8» находилось 52 пассажира и 4 члена экипажа. В результате столкновения баржа не пострадала, теплоход получил повреждения левого борта. Травмы различной степени получили 47 человек. 6 человек погибло (из них двое скончались в больнице).
Первые бригады скорой помощи прибыли на место на восьмой минуте с момента происшествия. 36 пострадавших доставлено в БСМП-1, пятеро – в МСЧ-4 и 7 человек – в детскую городскую больницу. В оказании помощи и госпитализации пострадавших было задействовано 22 экипажа «неотложки», в том числе реанимационные бригады. За счет быстрой эвакуации медикам удалось спасти жизни раненых.
В главном управлении МЧС по Омской области работает телефон «горячей линии», по которому предоставляется необходимая справочная информация родственникам пострадавших. Среди пассажиров теплохода только четверо иногородних граждан, остальные – жители Омска. Информация через дежурную службу доведена до родственников пострадавших, среди которых двое – граждане Республики Казахстан, еще двое – жители Свердловской области и Ханты-Мансийского АО.
В аварийно-спасательных работах были задействованы силы и средства УМВД, МЧС, здравоохранения. Подтопленное судно обследовано водолазами снаружи и внутри. Утечки ГСМ с потерпевшего крушение теплохода не обнаружено.
Несмотря на усилия врачей, в больнице скончались две женщины, тяжело пострадавшие при столкновении пассажирского теплохода «Полесье-8» с грузовой баржей: Лацо Александра Владимировна 19.11.1992 г.р. и Постникова Эмма Яковлевна 26.07.1955 г.р., сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
Под руководством Губернатора Омской области организован межведомственный оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
18 августа с 9 часов утра местного времени, в Правительстве Омской области в круглосуточном режиме будет работать управление по обращениям граждан.
Продолжает работу телефон горячей линии ГУ МЧС России по Омской области 8 (3812) 44 92 92.
18 августа в Правительстве Омской области пройдет совещание под председательством Губернатора Омской области с обсуждением неотложных мер по оказанию помощи пострадавшим.
В 11 часов 00 минут состоится пресс-конференция Губернатора Омской области В.Назарова и начальника ГУ МЧС России по Омской Области В.Корбута.
В 12 часов 00 минут Губернатор Омской Области встретится с пострадавшими.
Суда находятся на фарватере реки Иртыш. Судно «Полесье» частично затоплено, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
В ночное время для охраны места происшествия на берегу р. Иртыш будут привлечены сотрудники патрульно-постовой службы полиции, а на фарватере она будет осуществляться сотрудниками Омского линейного Управления МВД России на транспорте.
Кроме того, стражам порядка стали известны результаты медицинского освидетельствования капитана судна «Полесье». В крови 51-летнего жителя пос. Лузино Омской области обнаружено наличие алкоголя.
В УМВД в круглосуточном режиме работает телефон горячей линии 79-33-04, по которому можно получить необходимую информацию о происшествии в компетенции полиции.
Очевидец прислал фото теплохода, сделанное за 40 минут до трагедии:
"Плыл на "Москве" с дачи сделал фотографию "Полесья 8"... Фото 17 августа 2013 в 13//08... За 40 минут до столкновения"
Мэр Омска Вячеслав Двораковский поручил своему первому заместителю Александру Турко организовать принятие исчерпывающих мер в рамках полномочий администрации города по ликвидации последствий столкновения судов на реке Иртыш в районе поселка Новая станица, сообщает пресс-служба мэрии.
В тоже время сам глава города не планирует прерывать свой отпуск в связи с ЧС на Иртыше. Об этом сообщает Русская Служба Новостей:
«К великому сожалению, я нахожусь за большие тысячи километров от Омска, в отпуске, и имею информацию только от первого зама, который там на месте. Вернусь из отпуска в конце августа», — сказал он.