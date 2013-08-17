Виктор Назаров прервал свой отпуск в связи с ЧС на Иртыше

Оценивая ситуацию, Губернатор Виктор Назаров отметил, что операция по спасению людей с потерпевшего крушение судна выполнялась всеми службами оперативно. В настоящее время мобилизованы все силы и средства медицинских служб и лечебных учреждений на оказание помощи пострадавшим. «Создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Определены ответственные лица и рабочие группы от каждого ведомства. Намечены дальнейшие действия по работе с потерпевшими. Ситуация находится под контролем. Штаб будет в ежедневном режиме оперативно принимать решения, чтобы минимизировать последствия ситуации. Мы приложим максимум усилий, чтобы оказать людям любую возможную помощь»,- отметил Губернатор Виктор Назаров.