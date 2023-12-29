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Декабрь 2023
Омским полицейским и росгвардейцам с 1 января будут доплачивать до 6,5 тысяч в месяц
29 декабря 2023, 12:19
Указ есть. Глава омского краеведческого музея стал заслуженным работником культуры РФ
Президент подписал указ о награждении.
22 декабря 2023, 14:12
В регионе планируют ввести звание Героя Омской области и награждать звездами
15 декабря 2023, 04:05
Новые погоны. Главный судебный пристав Омской области получил новое звание
Указом президента России, звание генерал-майора присвоено Галине Титовой — руководителю ГУФССП по Омской области.
10 декабря 2023, 05:31
Сентябрь 2023
Глава Крутинского района стал почетным гражданином Омской области
Василий Киселев возглавляет район с 1996 года.
27 сентября 2023, 07:33

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