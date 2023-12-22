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иллюстрация

Указ есть. Глава омского краеведческого музея стал заслуженным работником культуры РФ

22 декабря 2023, 14:12
Фото: Город55
иллюстрация

Директор омского краеведческого музея стал заслуженным работником культуры РФ

Президент подписал указ о награждении.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении омича Петра Вибе. Он является директором омского историко-краеведческого музея.

Доктор исторических наук получил звание заслуженного работника культуры Российской Федерации. Глава государства отметил его вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Соответствующий указ был подписан накануне, 21 декабря.

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