Указ есть. Глава омского краеведческого музея стал заслуженным работником культуры РФ

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
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Updated Сегодня, 14:14
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении омича Петра Вибе. Он является директором омского историко-краеведческого музея.
Доктор исторических наук получил звание заслуженного работника культуры Российской Федерации. Глава государства отметил его вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
Соответствующий указ был подписан накануне, 21 декабря.