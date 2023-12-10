Новые погоны. Главный судебный пристав Омской области получил новое звание

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 06:32
6 декабря Владимир Путин подписал указ №932 «О присвоении воинских званий высших офицеров и специальных званий высшего начальствующего состава». Среди прочих, звание генерал-майора внутренней службы получила и Галина Титова — руководитель Главного управления ФССП России по Омской области.
Отметим, что всего в указе президента звания генерал-майора получили 3 женщины — главные приставы регионов.
Галина Михайловна возглавила управление в 2019 году — после отстранения Владимира Витрука от службы. До этого она занимала должность заместителя руководителя управления.