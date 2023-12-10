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Путин присвоил главе омских приставов новое звание

Новые погоны. Главный судебный пристав Омской области получил новое звание

10 декабря 2023, 05:31
Фото: 1MI

Путин присвоил главе омских приставов новое звание

Указом президента России, звание генерал-майора присвоено Галине Титовой — руководителю ГУФССП по Омской области.

6 декабря Владимир Путин подписал указ №932 «О присвоении воинских званий высших офицеров и специальных званий высшего начальствующего состава». Среди прочих, звание генерал-майора внутренней службы получила и Галина Титова — руководитель Главного управления ФССП России по Омской области.

Отметим, что всего в указе президента звания генерал-майора получили 3 женщины — главные приставы регионов.

Галина Михайловна возглавила управление в 2019 году — после отстранения Владимира Витрука от службы. До этого она занимала должность заместителя руководителя управления.

Владимира Витрука официально уволили с должности главного пристава Омской области
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#Омск#Омская область#Новости#Указ#Служба#Женщины#Звание#Илья Скобин
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