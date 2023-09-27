Глава Крутинского района стал почетным гражданином Омской области

Василий Киселев возглавил район в 1996 году. Он является уроженцем деревни Георгиевка Горьковского района. По образованию — учитель географии, окончил Омский государственный педагогический институт. Работал педагогом в Крутинской и Новокарасукской средних школах. Киселев имеет многочисленные государственные награды.