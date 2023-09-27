Глава Крутинского района стал почетным гражданином Омской области

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
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Updated Сегодня, 07:35
Глава Крутинского района Василий Киселев стал почетным гражданином Омской области. Распоряжение об этом 25 сентября подписал губернатор Виталий Хоценко.
«За особую длительную плодотворную деятельность в развитии Крутинского муниципального района Омской области и обретенный авторитет у жителей Омской области присвоить почетное звание Омской области „Почетный гражданин Омской области“ Киселеву Василию Николаевичу — главе Крутинского муниципального района Омской области», — говорится в документе.
Василий Киселев возглавил район в 1996 году. Он является уроженцем деревни Георгиевка Горьковского района. По образованию — учитель географии, окончил Омский государственный педагогический институт. Работал педагогом в Крутинской и Новокарасукской средних школах. Киселев имеет многочисленные государственные награды.