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Киселев также работал учителем в Крутинской и Новокарасукской средних школах

Глава Крутинского района стал почетным гражданином Омской области

27 сентября 2023, 07:33
Фото: Сайт партии "Единая Россия"
Киселев также работал учителем в Крутинской и Новокарасукской средних школах
Василий Киселев возглавляет район с 1996 года.

Глава Крутинского района Василий Киселев стал почетным гражданином Омской области. Распоряжение об этом 25 сентября подписал губернатор Виталий Хоценко.

«За особую длительную плодотворную деятельность в развитии Крутинского муниципального района Омской области и обретенный авторитет у жителей Омской области присвоить почетное звание Омской области „Почетный гражданин Омской области“ Киселеву Василию Николаевичу — главе Крутинского муниципального района Омской области», — говорится в документе.

Василий Киселев возглавил район в 1996 году. Он является уроженцем деревни Георгиевка Горьковского района. По образованию — учитель географии, окончил Омский государственный педагогический институт. Работал педагогом в Крутинской и Новокарасукской средних школах. Киселев имеет многочисленные государственные награды.

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#Омская область#Награда#Почетный гражданин#Крутинский район#Евгений Игишев#Государственные награды#Звание
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