С наледью на трубе. Студенты ОмГУ пожаловались на холодные аудитории в вузе

В посте не уточняется адрес корпуса, где именно студенты столкнулись с данной проблемой. В комментариях омичи оставили множество жалоб на холод в школах и детских садиках города. По этой причине малышей отправляют домой, а учеников переводят на дистанционный формат работы. Родителям в свою очередь приходится отпрашиваться с работы, чтобы сидеть с детьми дома.