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Published Сегодня, 08:30

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Updated Сегодня, 08:32

иллюстрация

С наледью на трубе. Студенты ОмГУ пожаловались на холодные аудитории в вузе

12 декабря 2023, 08:30
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске студенты ОмГУ пожаловались на холод в аудиториях и наледь в раздевалке

Учащиеся не уточнили, в каком именно корпусе вуза они столкнулись с данной проблемой.

В паблике «Инцидент Омск» появилась жалоба от студентов ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. Они рассказали, что в одном из зданий вуза достаточно холодно.

По их ощущениям, в аудиториях установилось всего лишь 8-10 градусов. Чтобы сохранить тепло, студенты не снимают куртки на занятиях. Сообщается, что с окон помещений сильно дует, а в женской раздевалке появилась наледь на трубе.

«Сами сотрудники университета просят не снимать верхнюю одежду, дабы не замерзнуть. Что происходит-то с университетом?», — задают вопрос учащиеся.

В посте не уточняется адрес корпуса, где именно студенты столкнулись с данной проблемой. В комментариях омичи оставили множество жалоб на холод в школах и детских садиках города. По этой причине малышей отправляют домой, а учеников переводят на дистанционный формат работы. Родителям в свою очередь приходится отпрашиваться с работы, чтобы сидеть с детьми дома.

Отметим, что вечером 11 декабря на ТЭЦ-3 вышел из строя один из котлов. По этой причине без отопления остались жители городка Нефтяников. В ситуации уже разбираются сотрудники прокуратуры.

Тем временем температура воздуха за окном продолжает держаться на минимальных значениях. По данным Обь-Иртышского УГМС, ночь 12 декабря оказалась самой холодной с начала этой зимы. Ближе к концу рабочей недели морозы начнут постепенно спадать.

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