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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

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Соревнования 18+. Под Омском прошел заплыв на секс-куклах

2 июля 2023, 06:23
Состязание хоть и шуточное, но борьба развернулась вполне себе настоящая.

В первый июльский день в Омской области прошел заплыв на резиновых секс-куклах. Соревнование состоялось на двухдневном празднике «Наш фестиваль», о котором Город55 рассказывал ранее. Необычные состязания, или, как их называют сами организаторы «Заплыв на Зинах», проходят уже третий год подряд.

В заплыве может принять участие любой желающий, главное, чтобы он был совершеннолетний и трезвый.

Пока участники слушают правила участия в заплывеПока участники слушают правила участия в заплыве
Резиновые Зины ждут их на пирсеРезиновые Зины ждут их на пирсе
Пока участники слушают правила участия в заплыве
Фото: Город55

Правила просты. Необходимо взять куклу в руки и с ней переплыть на другую сторону пруда, а потом обратно. Кто первее, тот и победил. Желающих поучаствовать набралось около 20, а поэтому конкурс проходил поэтапно — по 4 человека.

Спасательный жилет обязателен для участия в соревнованииСпасательный жилет обязателен для участия в соревновании
На старт! Внимание! Марш!На старт! Внимание! Марш!
Спасательный жилет обязателен для участия в соревновании
Фото: Город55

Участвовать в заплыве можно только в спасательном жилете. Плавать в нем неудобно и тяжело, но это обязательное условие.

Необходимо доплыть до противоположного берега пруда и вернуться обратноНеобходимо доплыть до противоположного берега пруда и вернуться обратно
Плыть в спасательном жилете нелегкоПлыть в спасательном жилете нелегко
Фото: Город55

С берега участников соревнования поддерживали болельщики. Да и сами пловцы не сдерживали эмоций. Один из участников сошел с трассы, пройдя только половину дистанции. Его куклу пришлось доставлять к месту старта на катамаране.

В таких соревнованиях участие намного важнее победыВ таких соревнованиях участие намного важнее победы
Участник сошел с трассы и его плавсредство пришлось доставлять к месту стартаУчастник сошел с трассы и его плавсредство пришлось доставлять к месту старта
В таких соревнованиях участие намного важнее победы
Фото: Город55

Победителю соревнований вручили сертификат на 5 тысяч рублей для покупок в секс-шопе. Также лидер гонки может забрать куклу домой.

К финишу приходят без силК финишу приходят без сил
Куклы были как женщины, так и мужчиныКуклы были как женщины, так и мужчины
Погода в первый день июля стояла как раз жаркая, что только добавляло эмоций конкурсуПогода в первый день июля стояла как раз жаркая, что только добавляло эмоций конкурсу
К финишу приходят без сил
Фото: Город55

Все же, в таких соревнованиях участие намного важнее победы. А без эмоций не ушел никто — ни пловцы, ни болельщики.

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#Евгений Игишев#Развлечения#Спорт#Заплыв#Фестиваль#Секс#Общество#Омск#Омская область
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