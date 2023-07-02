Соревнования 18+. Под Омском прошел заплыв на секс-куклах

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В первый июльский день в Омской области прошел заплыв на резиновых секс-куклах. Соревнование состоялось на двухдневном празднике «Наш фестиваль», о котором Город55 рассказывал ранее. Необычные состязания, или, как их называют сами организаторы «Заплыв на Зинах», проходят уже третий год подряд.
В заплыве может принять участие любой желающий, главное, чтобы он был совершеннолетний и трезвый.
Правила просты. Необходимо взять куклу в руки и с ней переплыть на другую сторону пруда, а потом обратно. Кто первее, тот и победил. Желающих поучаствовать набралось около 20, а поэтому конкурс проходил поэтапно — по 4 человека.
Участвовать в заплыве можно только в спасательном жилете. Плавать в нем неудобно и тяжело, но это обязательное условие.
С берега участников соревнования поддерживали болельщики. Да и сами пловцы не сдерживали эмоций. Один из участников сошел с трассы, пройдя только половину дистанции. Его куклу пришлось доставлять к месту старта на катамаране.
Победителю соревнований вручили сертификат на 5 тысяч рублей для покупок в секс-шопе. Также лидер гонки может забрать куклу домой.
Все же, в таких соревнованиях участие намного важнее победы. А без эмоций не ушел никто — ни пловцы, ни болельщики.