Соревнования 18+. Под Омском прошел заплыв на секс-куклах

В первый июльский день в Омской области прошел заплыв на резиновых секс-куклах. Соревнование состоялось на двухдневном празднике «Наш фестиваль», о котором Город55 рассказывал ранее. Необычные состязания, или, как их называют сами организаторы «Заплыв на Зинах», проходят уже третий год подряд.