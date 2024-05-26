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2024
Звонок ценою в миллионы. Мошенники лишили омича денег и пытались обмануть его супругу
За один вечер обычный водитель «познакомился» с «сотрудниками» пенсионного фонда, Госуслуг и даже Центробанка — к сожалению, все они были мошенниками.
26 мая, 08:17
Раритет царских времен. У сельчанки из Омской области похитили антикварный самовар
21 апреля, 08:56
Местные Бонни и Клайд. Омичи ночью пробрались в магазин и пытались подорвать банкомат
В банкомате на тот момент находилось около 4 млн рублей.
20 марта, 05:50
2023
Пришлось сдаться. Омичи угнали машину сотрудника ФАПа и заблудились в лесу
Двое омичей бросили угнанную «двенашку» в кювете и чуть не замерзли в лесу.
6 февраля 2023, 08:57
Покушался на святое. В Омской области рецидивист обкрадывал церкви
Житель Омской области ради денег не стал церемониться с оконным проемом церкви.
2 января 2023, 11:02

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