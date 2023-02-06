Пришлось сдаться. Омичи угнали машину сотрудника ФАПа и заблудились в лесу

Следом в полицию поступил звонок от двоих заблудившихся в лесу парней 19 и 27 лет. Они обратились за помощью, поскольку пробирались по глубокому снегу и замерзли. Заплутавших нашли: сотрудники полиции высвечивали фарами чащу, сигналили, и молодые люди вышли на дорогу. Их отогрели в служебном автомобиле. Выяснилось, что накануне друзья распили алкоголь, после чего старший предложил поехать в Омск. Он и вскрыл гараж ФАПа. Ключ оказался в замке зажигания, выехали парни без труда. Но На трассе не справились с управлением. «ВАЗ-21 120» съехал с дороги.