Пришлось сдаться. Омичи угнали машину сотрудника ФАПа и заблудились в лесу

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что угон автомобиля чуть не закончился для двоих жителей Омской области гибелью на морозе.
Ранним утром в дежурную часть Колосовского района обратился 59-летний житель села Бражниково и сообщил, что из гаража местного ФАПа пропал его автомобиль «ВАЗ-21 120». Хозяин был во время пропажи на выезде за рулем кареты скорой помощи.
Сотрудники полиции выяснили, что в гараж ФАПа ночью пробрались неизвестные, вскрыв замок ломом. Опросили свидетелей. Жители села указали, в каком направлении проехал угнанный автомобиль, экипаж ДПС нашел его брошенным в кювете в 12 км от села. А рядом — две цепочки следов, уходящие в лес.
Следом в полицию поступил звонок от двоих заблудившихся в лесу парней 19 и 27 лет. Они обратились за помощью, поскольку пробирались по глубокому снегу и замерзли. Заплутавших нашли: сотрудники полиции высвечивали фарами чащу, сигналили, и молодые люди вышли на дорогу. Их отогрели в служебном автомобиле. Выяснилось, что накануне друзья распили алкоголь, после чего старший предложил поехать в Омск. Он и вскрыл гараж ФАПа. Ключ оказался в замке зажигания, выехали парни без труда. Но На трассе не справились с управлением. «ВАЗ-21 120» съехал с дороги.
Парни увидели приближающийся автомобиль ДПС и убежали в чащу. Но холод вынудил их обратиться за помощью. Старший житель Колосовского района раньше уже привлекался к ответственности за кражу, угрозу убийством и угон этого же автомобиля. В 2017 году он вскрыл тот же самый гараж.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 7 лет.