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Пришлось сдаться. Омичи угнали машину сотрудника ФАПа и заблудились в лесу

6 февраля 2023, 08:57
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области пьяные угонщики автомобиля сдались в полицию из-за холода

Двое омичей бросили угнанную «двенашку» в кювете и чуть не замерзли в лесу.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что угон автомобиля чуть не закончился для двоих жителей Омской области гибелью на морозе.

Ранним утром в дежурную часть Колосовского района обратился 59-летний житель села Бражниково и сообщил, что из гаража местного ФАПа пропал его автомобиль «ВАЗ-21 120». Хозяин был во время пропажи на выезде за рулем кареты скорой помощи.

Сотрудники полиции выяснили, что в гараж ФАПа ночью пробрались неизвестные, вскрыв замок ломом. Опросили свидетелей. Жители села указали, в каком направлении проехал угнанный автомобиль, экипаж ДПС нашел его брошенным в кювете в 12 км от села. А рядом — две цепочки следов, уходящие в лес.

Следом в полицию поступил звонок от двоих заблудившихся в лесу парней 19 и 27 лет. Они обратились за помощью, поскольку пробирались по глубокому снегу и замерзли. Заплутавших нашли: сотрудники полиции высвечивали фарами чащу, сигналили, и молодые люди вышли на дорогу. Их отогрели в служебном автомобиле. Выяснилось, что накануне друзья распили алкоголь, после чего старший предложил поехать в Омск. Он и вскрыл гараж ФАПа. Ключ оказался в замке зажигания, выехали парни без труда. Но На трассе не справились с управлением. «ВАЗ-21 120» съехал с дороги.

Парни увидели приближающийся автомобиль ДПС и убежали в чащу. Но холод вынудил их обратиться за помощью. Старший житель Колосовского района раньше уже привлекался к ответственности за кражу, угрозу убийством и угон этого же автомобиля. В 2017 году он вскрыл тот же самый гараж.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 7 лет.

Фото: пресс-служба УМВД Омской области
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#Дарья Зыкова#Омская область#УМВД Омской области#Угон автомобиля#Мороз#Лес#Взлом#Помощь#Спасение#Общество#Происшествия#Полиция#Новости#Колосовский район
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