Раритет царских времен. У сельчанки из Омской области похитили антикварный самовар

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Как сообщили в пресс-службе МВД по Омской области, в минувшую субботу в ведомство с заявлением обратилась жительница села Мыс — у потерпевшей пропал антикварный угольный самовар прямо из квартиры.
Стоит отметить, что в трехквартирном доме, где проживает женщина, одна из квартир использовалась ей как «кладовка» для хранения вещей — на ее окнах полицейские и нашли следы взлома.
Найти похитителя удалось неподалеку: им оказался 56-летний мужчина, проживающий в этом же доме и ранее судимый за кражу. Как выяснилось в ходе опроса, сосед выставил окно пустующей квартиры и вынес самовар. Чужое имущество мужчина отдал приемщикам металла — они оценили «историческое наследие» в 3 бутылки водки.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кроме того, мужчина «проходит» и по другому уголовному делу — его обвиняют в краже денег с чужой банковской карточки.
Напомним, ранее Город55 сообщал о 27-летнем омиче, пристрастившемся к азартным играм — от увлечения молодого человека страдали его близкие и знакомые, у которых он крал деньги.