Раритет царских времен. У сельчанки из Омской области похитили антикварный самовар

Найти похитителя удалось неподалеку: им оказался 56-летний мужчина, проживающий в этом же доме и ранее судимый за кражу. Как выяснилось в ходе опроса, сосед выставил окно пустующей квартиры и вынес самовар. Чужое имущество мужчина отдал приемщикам металла — они оценили «историческое наследие» в 3 бутылки водки.