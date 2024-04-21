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У жительницы района Омской области похитили антикварный самовар царских времен

Раритет царских времен. У сельчанки из Омской области похитили антикварный самовар

21 апреля 2024, 08:56

У жительницы района Омской области похитили антикварный самовар царских времен

Наследие истории пропало из квартиры в селе Мыс Муромцевского района.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Омской области, в минувшую субботу в ведомство с заявлением обратилась жительница села Мыс — у потерпевшей пропал антикварный угольный самовар прямо из квартиры.

Стоит отметить, что в трехквартирном доме, где проживает женщина, одна из квартир использовалась ей как «кладовка» для хранения вещей — на ее окнах полицейские и нашли следы взлома.

Найти похитителя удалось неподалеку: им оказался 56-летний мужчина, проживающий в этом же доме и ранее судимый за кражу. Как выяснилось в ходе опроса, сосед выставил окно пустующей квартиры и вынес самовар. Чужое имущество мужчина отдал приемщикам металла — они оценили «историческое наследие» в 3 бутылки водки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кроме того, мужчина «проходит» и по другому уголовному делу — его обвиняют в краже денег с чужой банковской карточки.

Напомним, ранее Город55 сообщал о 27-летнем омиче, пристрастившемся к азартным играм — от увлечения молодого человека страдали его близкие и знакомые, у которых он крал деньги.

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#Илья Скобин#Происшествия#Кража#Полиция#Омск#Уголовное дело#Новости#Пропажа#Взлом#Раритет#Самовар
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