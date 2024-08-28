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Пока досрочно. В Омске стартовали выборы на вакантные депутатские места в Горсовет

28 августа 2024, 04:54
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске стартовали досрочные выборы депутатов в Горсовет

Основное голосование на избирательных участках состоится 8 сентября.

В Избирательной комиссии Омской области сегодня, 28 августа, объявили старт досрочного голосования на дополнительных выборах депутатов Горсовета. Вакантные места, напомним, образовались по двум избирательным округам — №26 и №40. Этому предшествовал досрочный отказ от мандата Ириной Ковалевой и Константином Кочановым соответственно.

Досрочно отдать свой голос за кандидатов в депутаты могут те, кто не сможет добраться до избирательных участков в единый день голосования — 8 сентября. Сделать это можно с 28 августа по 3 сентября в помещениях ТИК: в будни с 16.00 до 20.00 часов, а в выходные — с 10.00 до 14.00.

Кстати, организация и проведение дополнительных выборов в Горсовет обошлась почти в 9 млн рублей. Деньги выделили из бюджета.

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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Выборы депутатов#Депутат#Голосование#Новости#Горсовет#Выборы в горсовет
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