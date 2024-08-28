Пока досрочно. В Омске стартовали выборы на вакантные депутатские места в Горсовет

Досрочно отдать свой голос за кандидатов в депутаты могут те, кто не сможет добраться до избирательных участков в единый день голосования — 8 сентября. Сделать это можно с 28 августа по 3 сентября в помещениях ТИК: в будни с 16.00 до 20.00 часов, а в выходные — с 10.00 до 14.00.