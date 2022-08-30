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В Омске напечатали 900 тысяч бюллетеней для голосования на выборах в горсовет

30 августа 03:37
Фото: Избирательная комиссия Омской области
Типографии напечатали огромное количество бланков, вес которых составил около 5 тонн.

В Омске приготовили избирательные бюллетени, которые будут использовать на выборах депутатов Омского горсовета. «Омская областная типография» и «Омскбланкиздат» напечатали почти 900 тыс бюллетеней. Их размер составил 1000 пачек, а вес – около 5 тонн. Вскоре избирательные комиссии передадут их на избирательные участки.

При изготовлении бланков использовали специальную защиту. На каждом бюллетене есть надпись микрошрифтом. При этом все бланки имеют особую форму, специальную область печати для штампа участковой избирательной комиссии, а также сам штамп (для каждой комиссии он свой). От всех бракованных бюллетеней избавились. Отметим, что выборы в горсовет пройдут 11 сентября.

Фото: Избирательная комиссия Омской области
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выборы#Выборы в горсовет
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