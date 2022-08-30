В Омске напечатали 900 тысяч бюллетеней для голосования на выборах в горсовет

При изготовлении бланков использовали специальную защиту. На каждом бюллетене есть надпись микрошрифтом. При этом все бланки имеют особую форму, специальную область печати для штампа участковой избирательной комиссии, а также сам штамп (для каждой комиссии он свой). От всех бракованных бюллетеней избавились. Отметим, что выборы в горсовет пройдут 11 сентября.