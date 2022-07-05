Победивший Тетянникова на праймериз в Омске кандидат не пойдет на выборы

Напомним, что на этом округе фаворитом считался бывший вице-спикер горсовета Юрий Тетянников, однако на праймериз первое место досталось директору АНО «Центр развития детско-юношеского спорта «Пионер» Половникову. По какой причине его исключили из списка пока неизвестно. Любопытно, что на округе вообще может не оказаться кандидатов от «ЕР»: Тетянников на выборы не пойдет, а следующий за ним претендент — начальник отдела по внебюджетной деятельности МСЧ № 7 Андрей Нейман, — по информации «Нового Омска», написал отказ от выдвижения.