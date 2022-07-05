Победивший Тетянникова на праймериз в Омске кандидат не пойдет на выборы

Интересная ситуация сложилась у омских единороссов на одномандатном округе № 14. Сегодня партия утвердила итоговый список кандидатов на выборы в Омский горсовет. Все кандидаты — победители праймериз «Единой России». При этом на 14-м округе победитель предварительного голосования Алексей Половников не вошел в список.
Напомним, что на этом округе фаворитом считался бывший вице-спикер горсовета Юрий Тетянников, однако на праймериз первое место досталось директору АНО «Центр развития детско-юношеского спорта «Пионер» Половникову. По какой причине его исключили из списка пока неизвестно. Любопытно, что на округе вообще может не оказаться кандидатов от «ЕР»: Тетянников на выборы не пойдет, а следующий за ним претендент — начальник отдела по внебюджетной деятельности МСЧ № 7 Андрей Нейман, — по информации «Нового Омска», написал отказ от выдвижения.
Тетянников поражение на праймериз объяснил новой должностью: он занял пост замглавы Омского района Геннадия Долматова и якобы и не планировал участвовать в выборной гонке, но уже не мог снять свою кандидатуру.