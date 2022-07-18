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Разделяй и выбрасывай. В Омске жителям начнут платить за собранный мусор

Разделяй и выбрасывай. В Омске жителям начнут платить за собранный мусор

Вчера, 16:52
Фото: 1MI

Омичам начнут платить за мусор

В разных районах Омска установят площадки для сбора вторсырья.

В региональном Штабе общественной поддержки рассказали, что в августе в Омске откроется сразу пять экопунктов, где будут принимать вторсырье на переработку. Омичам будут платить за отсортированный мусор в зависимости от материала.

Стоимость приема вторсырье будет колебаться от 3 до 70 рублей за кило, рассказал исполнительный директор регионального оператора «Магнит» Дмитрий Третьяков. Дороже всего омичам заплатят за алюминиевые банки — от 50 до 70 рублей за кило. На сдаче пластика можно заработать 15 рублей за кило, на металле — 12 рублей, на бумаге — 10 рублей. Картон будут принимать по цене от 3 до 7 рублей за кило, а газеты — по 5 рублей за кило.

Экопункты уже изготовили, работать в них будут сотрудники «Магнита». Они будут установлены во всех районах города.

#Город#Новости#Омская область#Омск#Мусор#Сбор мусора#Вторсырье#Ольга Акамова
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