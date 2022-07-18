Разделяй и выбрасывай. В Омске жителям начнут платить за собранный мусор

Стоимость приема вторсырье будет колебаться от 3 до 70 рублей за кило, рассказал исполнительный директор регионального оператора «Магнит» Дмитрий Третьяков. Дороже всего омичам заплатят за алюминиевые банки — от 50 до 70 рублей за кило. На сдаче пластика можно заработать 15 рублей за кило, на металле — 12 рублей, на бумаге — 10 рублей. Картон будут принимать по цене от 3 до 7 рублей за кило, а газеты — по 5 рублей за кило.