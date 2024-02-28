Игры на вылет: с чем омский «Авангард» подошел к плей-офф

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Омский «Авангард» в ближайшую пятницу, 1 марта, начнет серию плей-офф. В первом круге команде предстоит встретиться с тольяттинской «Ладой». В клубе подвели итоги прошедшего регулярного сезона-2023/2024.
«Авангард» по итогу сезона занял второе место в Восточной конференции и пятое в общей таблице чемпионата КХЛ. Команда набрала 92 очка:
Самые крупные победы — 8:3 (ХК «Сочи»), 7:2 («Сибирь»).
Самое крупное поражение — 0:6 («Динамо» Москва).
Главный тренер «ястребов» Михаил Кравец остался доволен прошедшей «регуляркой».
Ребята молодцы, выполняли свою работу, улучшили результат, улучшили количество побед и традиционно в большинстве — на втором месте, в меньшинстве тоже хорошая позиция. К плей-офф подошли в хорошей форме и с уверенностью. Готовы выходить на лед, показывать хорошую игру и радовать победами», — рассказал сегодня главный тренер после открытой тренировки.
Среди команд, вышедших в плей-офф, на Востоке у «ястребов» больше всех пропущенных шайб — 181. Михаил Кравец считает, что необходимо избегать ошибок в защите.
«Нужна дисциплина, выполнение игрового задания. Все время в плей-офф забивать по 6-9 голов мы не сможем. Нужна самоотверженность. Ну и, конечно, игра вратарей», — сообщил наставник.
Голкиперами на матчи с «Ладой» заявлены Павел Хомченко и Илья Проскуряков. Кто из них выйдет защищать ворота 1 марта, пока держится в секрете.
«Кто начнет — увидите. Не буду говорить, чтобы не подстраивались. Один из этих двух точно», — заявил Кравец.
Известно лишь, что 22-летний Андрей Мишуров будет продолжать тренировки, в первом круге плей-офф не сыграет.
Статистика вратарей в сезоне:
Проскуряков сыграл 24 матча, % отраженных бросков 92.3, коэффициент надежности 2.19
Хомченко сыграл 13 матчей, % отраженных бросков 94.8, коэффициент надежности 1.81
Мишуров сыграл 29 матчей, % отраженных бросков 91.0, коэффициент надежности 2.78
(Коэффициент надежности показывает, сколько в среднем шайб пропускает вратарь за 60 минут игрового времени.)
«Лада» закончила сезон на седьмом месте Востока, имеет в активе 78 очков.
«Я уверен, что у них вернутся иностранцы. Мощная команда, агрессивная. Она будет играть жестко, неуступчивая команда. Мы должны быть к этому готовы. Это команда, которая может очень хорошо использовать ошибки соперника», — оценил тольяттинцев тренер «Авангарда» Кравец.
В сезоне-2023/2024 команды встречались между собой четыре раза. Счет в серии — 2:2. «Лада» при тренере Олеге Браташе придерживается стиля игры от обороны. Против такой тактики у Михаила Кравца есть свой рецепт.
«Всегда тяжело играть против команды, которая играет только в обороне. Нужно использовать скорости, закидывать шайбу. Нужно зарабатывать большинство, использовать его, и заставлять эту команду играть в другой хоккей. Первыми нужно забивать», — поделился главный тренер.
Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о настрое перед матчами с «Ладой». Однако хоккеиста огорчили поражения в конце «регулярки».
«Поражения — это всегда не очень хорошо. Перед плей-офф настроение отличное. На улице снег уже тает. А это звоночек, что уже март, уже плей-офф, потепление. И чем больше ты играешь, тем теплее становится — и, значит, тем дальше ты прошел. В команде тоже настроение прекрасное, уже ждем не дождемся послезавтра, чтобы начать плей-офф» — сообщил капитан.
Для нападающего Ивана Николишина нынешняя серия плей-офф первая в карьере. Форвард пришел в команду перед началом сезона, ранее играл в хабаровском «Амуре».
Готовимся, настраиваемся. Это первый плей-офф КХЛ в моей карьере, поэтому фокус стопроцентный, концентрация, буду помогать команде всем, чем смогу, — настроен Николишин.
Американский легионер «ястребов» Рид Буше дал краткое резюме команде соперника.
«Хороший коллектив. У нас счет в „регулярке“ равный — 2:2. Поэтому легко точно не будет, нас ждет боевая серия. В целом сезон прошел хорошо. Наше звено очень хорошо „регулярку“ провело» — рассказал форвард.
Напомним, что месяц назад звено Буше-Спунер-Ткачев стало самым результативным в КХЛ.
Главный тренер омичей Михаил Кравец сообщил, что у «Авангарда» в плей-офф есть только одна цель.
«Задача только максимум — выиграть Кубок Гагарина», — заключил Кравец.
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