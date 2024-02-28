Игры на вылет: с чем омский «Авангард» подошел к плей-офф

Ранее Город55 рассказывал о тех, без кого невозможно представить хоккейный клуб. О фанатах. Почему их движение носит название «4×5», кто пробил «золотой выезд» и бывают ли драки с болельщиками других клубов. Об этом и многом другом — в нашем материале: