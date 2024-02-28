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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

В омском «Авангарде» подвели итоги сезона и рассказали о настрое перед плей-офф

Игры на вылет: с чем омский «Авангард» подошел к плей-офф

28 февраля 2024, 11:25

В омском «Авангарде» подвели итоги сезона и рассказали о настрое перед плей-офф

В пятницу «ястребы» проведут первый матч заключительного этапа чемпионата. Команда на льду G-Drive Арены встретится с тольяттинской «Ладой».

Омский «Авангард» в ближайшую пятницу, 1 марта, начнет серию плей-офф. В первом круге команде предстоит встретиться с тольяттинской «Ладой». В клубе подвели итоги прошедшего регулярного сезона-2023/2024.

Второе место в Конференции

«Авангард» по итогу сезона занял второе место в Восточной конференции и пятое в общей таблице чемпионата КХЛ. Команда набрала 92 очка:

  • Выигрыши в основное время — 31
  • Проигрыши в основное время — 19
  • Выигрыши в овертайме — 9
  • Проигрыши в овертайме — 5
  • Выигрыши по буллитам — 3
  • Проигрыши по буллитам — 1

     

Самые крупные победы — 8:3 (ХК «Сочи»), 7:2 («Сибирь»).

Самое крупное поражение — 0:6 («Динамо» Москва).

Авагард закончил сезон на втором месте ВостокаАвагард закончил сезон на втором месте Востока
Авагард закончил сезон на втором месте Востока
Фото: КХЛ

Главный тренер «ястребов» Михаил Кравец остался доволен прошедшей «регуляркой».

Ребята молодцы, выполняли свою работу, улучшили результат, улучшили количество побед и традиционно в большинстве — на втором месте, в меньшинстве тоже хорошая позиция. К плей-офф подошли в хорошей форме и с уверенностью. Готовы выходить на лед, показывать хорошую игру и радовать победами», — рассказал сегодня главный тренер после открытой тренировки.

О пробелах в защите

Среди команд, вышедших в плей-офф, на Востоке у «ястребов» больше всех пропущенных шайб — 181. Михаил Кравец считает, что необходимо избегать ошибок в защите.

«Нужна дисциплина, выполнение игрового задания. Все время в плей-офф забивать по 6-9 голов мы не сможем. Нужна самоотверженность. Ну и, конечно, игра вратарей», — сообщил наставник.

Голкиперами на матчи с «Ладой» заявлены Павел Хомченко и Илья Проскуряков. Кто из них выйдет защищать ворота 1 марта, пока держится в секрете.

«Кто начнет — увидите. Не буду говорить, чтобы не подстраивались. Один из этих двух точно», — заявил Кравец.

Известно лишь, что 22-летний Андрей Мишуров будет продолжать тренировки, в первом круге плей-офф не сыграет.

Павел Хомченко провел в регулярном чемпионате 13 матчейПавел Хомченко провел в регулярном чемпионате 13 матчей
Павел Хомченко провел в регулярном чемпионате 13 матчей
Фото: ХК Авангард

Статистика вратарей в сезоне:

Проскуряков сыграл 24 матча, % отраженных бросков 92.3, коэффициент надежности 2.19

Хомченко сыграл 13 матчей, % отраженных бросков 94.8, коэффициент надежности 1.81

Мишуров сыграл 29 матчей, % отраженных бросков 91.0, коэффициент надежности 2.78

(Коэффициент надежности показывает, сколько в среднем шайб пропускает вратарь за 60 минут игрового времени.)

О сопернике первого раунда

«Лада» закончила сезон на седьмом месте Востока, имеет в активе 78 очков.

«Я уверен, что у них вернутся иностранцы. Мощная команда, агрессивная. Она будет играть жестко, неуступчивая команда. Мы должны быть к этому готовы. Это команда, которая может очень хорошо использовать ошибки соперника», — оценил тольяттинцев тренер «Авангарда» Кравец.
Фото: ХК Авангард

В сезоне-2023/2024 команды встречались между собой четыре раза. Счет в серии — 2:2. «Лада» при тренере Олеге Браташе придерживается стиля игры от обороны. Против такой тактики у Михаила Кравца есть свой рецепт.

«Всегда тяжело играть против команды, которая играет только в обороне. Нужно использовать скорости, закидывать шайбу. Нужно зарабатывать большинство, использовать его, и заставлять эту команду играть в другой хоккей. Первыми нужно забивать», — поделился главный тренер.

«Чем теплее становится — тем дальше ты прошел»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о настрое перед матчами с «Ладой». Однако хоккеиста огорчили поражения в конце «регулярки».

«Поражения — это всегда не очень хорошо. Перед плей-офф настроение отличное. На улице снег уже тает. А это звоночек, что уже март, уже плей-офф, потепление. И чем больше ты играешь, тем теплее становится — и, значит, тем дальше ты прошел. В команде тоже настроение прекрасное, уже ждем не дождемся послезавтра, чтобы начать плей-офф» — сообщил капитан.
Дамир ШарипзяновДамир Шарипзянов
Дамир Шарипзянов
Фото: ХК Авангард

Для нападающего Ивана Николишина нынешняя серия плей-офф первая в карьере. Форвард пришел в команду перед началом сезона, ранее играл в хабаровском «Амуре».

Готовимся, настраиваемся. Это первый плей-офф КХЛ в моей карьере, поэтому фокус стопроцентный, концентрация, буду помогать команде всем, чем смогу, — настроен Николишин.

Американский легионер «ястребов» Рид Буше дал краткое резюме команде соперника.

«Хороший коллектив. У нас счет в „регулярке“ равный — 2:2. Поэтому легко точно не будет, нас ждет боевая серия. В целом сезон прошел хорошо. Наше звено очень хорошо „регулярку“ провело» — рассказал форвард.

Напомним, что месяц назад звено Буше-Спунер-Ткачев стало самым результативным в КХЛ.

Буше — Спунер — Ткачев. Звено омского «Авангарда» стало лучшим в сезоне КХЛ
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Задача-максимум

Главный тренер омичей Михаил Кравец сообщил, что у «Авангарда» в плей-офф есть только одна цель.

«Задача только максимум — выиграть Кубок Гагарина», — заключил Кравец.
Кравец в плей-офф стремится только к завоеванию КубкаКравец в плей-офф стремится только к завоеванию Кубка
Кравец в плей-офф стремится только к завоеванию Кубка
Фото: ХК Авангард

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