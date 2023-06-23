Экс-глава волейбольного клуба «Омичка» заплатит штраф за растрату полученной субсидии

Ранее Шелпакова судили по другому уголовному делу (по этой же статье). Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. В том же 2015 году он растратил 350 тыс рублей. Средства, как выяснили следователи, он перевел на счет фирмы, которой руководил его сын. Официально же по договору подсудимый оплатил услуги по поиску места для проведения учебно-тренировочного сбора.