Экс-глава волейбольного клуба «Омичка» заплатит штраф за растрату полученной субсидии

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Стало известно, к чему пришла коллегия Омского областного суда по уголовному делу бывшего гендиректора волейбольного клуба «Омичка». Сергея Шелпакова обвинили в растрате с использованием служебного положения. Прокурор не согласился с ранее оглашенным приговором.
Изначально дело рассматривал Куйбышевский районный суд. Установлено, что в 2015 году Шелпаков оплатил поездку Андрею Иванову, который ранее руководил клубом, в Словацкую Республику. Бывший директор таким образом съездил на учебно-тренировочный сбор вместе с командой. Сделал он это под видом оплаты консультационных услуг, которые якобы оказал Иванов. По итогу Шелпаков незаконно растратил больше 144 тыс рублей. Эти деньги клубу выделили из областного бюджета в виде субсидий.
Бывший руководитель «Омички» частично признал вину, но все же добровольно возместил ущерб, вернув в казну все растраченное. В середине апреля этого года Куйбышевский райсуд назначил Шелпакову наказание в виде штрафа на сумму 50 тыс рублей. По итогу приговор был оставлен без изменений.
Ранее Шелпакова судили по другому уголовному делу (по этой же статье). Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. В том же 2015 году он растратил 350 тыс рублей. Средства, как выяснили следователи, он перевел на счет фирмы, которой руководил его сын. Официально же по договору подсудимый оплатил услуги по поиску места для проведения учебно-тренировочного сбора.
Напомним, что Андрей Иванов занимал кресло руководителя волейбольного клуба в 2014 году. В марте 2015 года возглавлять «Омичку» стал Сергей Шелпаков. В конце этого же года объединение передали под крыло Ольги Крикорьянц. По итогу клуб обанкротился и закрылся. К слову, в 2015 году в Омске также был скандал из-за невыплаты сотрудникам «Омички» зарплаты.