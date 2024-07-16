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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В волейбольном клубе «Омичка» поменялся главный тренер

Нашли замену. В волейбольном клубе «Омичка» поменялся главный тренер

16 июля 2024, 11:09
Фото: Дмитрий Кунгурцев

В волейбольном клубе «Омичка» поменялся главный тренер

Новый наставник уже познакомился со спортсменками.

В волейбольном клубе «Омичка» поменялся главный тренер. В пресс-службе регионального министерства спорта сообщили его имя.

Как отмечают в ведомстве, это опытный специалист, работавший когда-то с московским «Динамо». В то время клуб завоевал серебро чемпионата страны и бронзу Кубка России. Также тренер работал с «Уфимочкой-УГНТУ», которая побеждала среди команд Высшей лиги «А».

Это тренер Андрей Подкопаев. Он приехал в Омск и познакомился с волейболистками и руководством клуба. А тренер Виктор Ушаков будет работать с молодежной командой «Омичка-2». Скоро спортсменок ждет молодежная лига чемпионата России. Он будет воспитывать резерв для основной команды.

К слову, Подкопаев в свое время выступал за уфимскую команду «Нефтяник Башкортостана2 (1992–2003 годы). Далее он перешел в „Кавказтрансгаз-Спартак“, в клуб из Георгиевска. После этого Подкопаев продолжал играть в составе юниорской и молодежной сборных России (2017–2018 годы).

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#Алина Ясинская#Общество#Спорт#Омск#Омская область#Россия#Новости#Волейбольный клуб омичка#Волейбол#Главный тренер
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