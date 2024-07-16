Нашли замену. В волейбольном клубе «Омичка» поменялся главный тренер

К слову, Подкопаев в свое время выступал за уфимскую команду «Нефтяник Башкортостана2 (1992–2003 годы). Далее он перешел в „Кавказтрансгаз-Спартак“, в клуб из Георгиевска. После этого Подкопаев продолжал играть в составе юниорской и молодежной сборных России (2017–2018 годы).