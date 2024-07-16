Нашли замену. В волейбольном клубе «Омичка» поменялся главный тренер

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В волейбольном клубе «Омичка» поменялся главный тренер. В пресс-службе регионального министерства спорта сообщили его имя.
Как отмечают в ведомстве, это опытный специалист, работавший когда-то с московским «Динамо». В то время клуб завоевал серебро чемпионата страны и бронзу Кубка России. Также тренер работал с «Уфимочкой-УГНТУ», которая побеждала среди команд Высшей лиги «А».
Это тренер Андрей Подкопаев. Он приехал в Омск и познакомился с волейболистками и руководством клуба. А тренер Виктор Ушаков будет работать с молодежной командой «Омичка-2». Скоро спортсменок ждет молодежная лига чемпионата России. Он будет воспитывать резерв для основной команды.
К слову, Подкопаев в свое время выступал за уфимскую команду «Нефтяник Башкортостана2 (1992–2003 годы). Далее он перешел в „Кавказтрансгаз-Спартак“, в клуб из Георгиевска. После этого Подкопаев продолжал играть в составе юниорской и молодежной сборных России (2017–2018 годы).