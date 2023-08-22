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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Женская волейбольная команда снова будет выступать под названием «Омичка»

Историческое имя. Омская волейбольная команда снова стала «Омичкой»

22 августа 2023, 12:59
Фото: Правительство Омской области

Женская волейбольная команда снова будет выступать под названием «Омичка»

Команду продолжит поддерживать генеральный партнер — группа компаний «Руском».

В эту пятницу в Омской области стартует традиционный волейбольный турнир — Кубок Губернатора. Перед началом соревнований представители клуба решили рассказать об изменениях, которые произошли в межсезонье.

Основная новость — возвращение исторического имени, под которым омские волейболистки многие сезоны успешно выступали в Еврокубках. Начиная с сезона 2023-2024 команда вновь начнет называться «Омичка».

«Сейчас мы на пороге нашего возобновляемого турнира — Кубка Губернатора, уверен, что его проведение даст позитивный толчок и поможет нашей команде, перед которой в этом сезоне мы ставим высокие задачи, стать популярнее. Клуб будет называться „Омичка“ — это символично, ведь все заслуги женского волейбола связаны именно с этим брендом. Наша задача — вернуть славу женскому волейболу! И, конечно, мы ставим перед командой амбициозную цель — выйти в Суперлигу», — отметил министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Отметим, что обновлено не только название команды, но и ее форма. В этом сезоне девушки будут выступать в цветах, которые ассоциируются с Омской областью — в сочетании белого, синего и красного. Продемонстрировали обновленные майки капитан команды Екатерина Новикова и Анастасия Лукина.

«Нами была проведена большая работа по обновлению нашего бренда, мы все понимали, что это необходимо, учитывая амбициозные цели, которые мы ставим перед собой. Мы решили поменять фирменный стиль, у нас новые цвета, а еще сейчас идет разработка логотипа клуба», — рассказал генеральный менеджер волейбольной команды «Омь» Сергей Куфрин.

Также в «Омичку» перешли два новых игрока — Екатерина Булатова и Вера Антонова. Девушки являются действующими чемпионками Высшей лиги А. Как подчеркнул главный тренер клуба, их приглашение не было случайным, руководство надеется, что с их помощью команда сможет показать высокий результат.

Генеральным партнером в новом сезоне останется группа компаний «Руском», котоая уже не первый год сотрудничает с клубом.

«Наша компания занимается поддержкой разных проектов, в их числе и спортивных. Мы переживаем за результаты девчонок и хотим, чтобы они вышли на новый уровень, показали блестящую игру. Видим, что внутри команды проведена большая работа: сохранен костяк и пришли перспективные новички», — поделился заместитель генерального директора «Руском» Михаил Каракоз.

Первый турнир с новым названием команда проведет дома. С 25 по 27 августа в Омском велотреке состоится Кубок Губернатора. Помимо нашей команды участие в нем примут волейбольный клуб «Куаныш» (Казахстан), челябинское «Динамо-Метар», выступающее в Суперлиге чемпионата России, а также «Локомотив-Ангара» из Иркутска. На турнире каждая команда проведет по 3 матча, победителем станет команда, набравшая наибольшее количество очков.

«Подготовка к Кубку идет планово: у нас прошли сборы в Омске и на базе имени Карбышева, девчонки сыгрываются. Становление команды идет, конечно, не так быстро, потому что у нас много новичков. Но именно для этого и делаются предсезонные турниры, с их помощью мы придем к схеме, которую будем использовать в чемпионате. Соперники у нас серьезные, но мы все равно ставим максимальные цели перед собой и хотим с пользой провести этот турнир», — рассказал главный тренер ВК «Омичка» Виктор Ушаков.

Также отмечается, что вход на кубковые матчи по волейболу будет свободным. Расписание встреч турнира будет опубликовано в ближайшее время в группе ВК «Омичка».

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#Спорт#Омск#Спортивные соревнования#Спортсмены#Омичка#Волейбольный клуб омичка#Волейбол#Команда#Анастасия Баянова
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