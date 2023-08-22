Историческое имя. Омская волейбольная команда снова стала «Омичкой»

Отметим, что обновлено не только название команды, но и ее форма. В этом сезоне девушки будут выступать в цветах, которые ассоциируются с Омской областью — в сочетании белого, синего и красного. Продемонстрировали обновленные майки капитан команды Екатерина Новикова и Анастасия Лукина.