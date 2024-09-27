Попал в объектив. Хоккейный матч отвлек омского судью от работы на волейболе

Неожиданное вмешательство в его просмотр произошло, когда тренер одной из команд потребовал пересмотра спорного момента. Судья был вынужден переключиться на выполнение своих прямых обязанностей. В роли судьей на этом матче выступали представители Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК), которые регулярно меняются от игры к игре.