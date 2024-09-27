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Posted 27 сентября, 08:29

Published 27 сентября, 08:29

Modified 27 сентября, 08:32

Updated 27 сентября, 08:32

Иллюстрация

Попал в объектив. Хоккейный матч отвлек омского судью от работы на волейболе

27 сентября 2024, 08:29
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омский судья переключился с волейбола на хоккей и стал звездой интернета

В социальные сети попало видео с волейбольного матча омского клуба «Омичка», где судья вместо того, чтобы за игрой, увлечённо смотрит хоккей на ноутбуке.

В социальных сетях набирает популярность видеоролик с волейбольного матча омского клуба «Омичка». На записи видно, как один из судей, вместо того чтобы следить за ходом волейбольного поединка, увлеченно смотрит хоккейный матч на своём ноутбуке.

Неожиданное вмешательство в его просмотр произошло, когда тренер одной из команд потребовал пересмотра спорного момента. Судья был вынужден переключиться на выполнение своих прямых обязанностей. В роли судьей на этом матче выступали представители Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК), которые регулярно меняются от игры к игре.

Сам матч, к сожалению для омских болельщиков, завершился поражением «Омички». Команда уступила «Динамо-Метар» со счётом 1-3.

Напомним, что омские депутаты предложили преобразовать СКК имени Блинова в центр для азиатских видов спорта. Была подготовлена документация, согласно которой ремонт здания обойдется в 1,3 миллиарда рублей.

Требуется 1,3 млрд рублей. Как в Омске планируют возродить СКК имени Блинова
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Матч#Студент#Новости#Волейбольный клуб омичка#Волейбол
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