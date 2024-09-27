Попал в объектив. Хоккейный матч отвлек омского судью от работы на волейболе

Posted 27 сентября, 08:29
Published 27 сентября, 08:29
Modified 27 сентября, 08:32
Updated 27 сентября, 08:32
В социальных сетях набирает популярность видеоролик с волейбольного матча омского клуба «Омичка». На записи видно, как один из судей, вместо того чтобы следить за ходом волейбольного поединка, увлеченно смотрит хоккейный матч на своём ноутбуке.
Неожиданное вмешательство в его просмотр произошло, когда тренер одной из команд потребовал пересмотра спорного момента. Судья был вынужден переключиться на выполнение своих прямых обязанностей. В роли судьей на этом матче выступали представители Сибирского государственного университета физической культуры и спорта (СибГУФК), которые регулярно меняются от игры к игре.
Сам матч, к сожалению для омских болельщиков, завершился поражением «Омички». Команда уступила «Динамо-Метар» со счётом 1-3.
Напомним, что омские депутаты предложили преобразовать СКК имени Блинова в центр для азиатских видов спорта. Была подготовлена документация, согласно которой ремонт здания обойдется в 1,3 миллиарда рублей.
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