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Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

иллюстрация

Самолет до Усть-Ишима, удар током ребенка в школе и ураган. Омск сегодня

24 июня 2024, 14:46
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. С июля из Омска в Усть-Ишим запустят самолет

«Кукурузник» будет возить пассажиров три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Официальное название самолета — АН-2. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Рейсы организует красноярская компания «Аэропром».

В расписании омского аэропорта указано, что полеты на север Омской области будут выполняться до 25 октября.

Ждите июля. Омичи будут летать на «кукурузниках» в затопленный Усть-Ишим
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Новость №2. Омские учителя скрыли, что ребенка ударило током в школе

Пострадавшим оказался 13-летний мальчик. Когда дети готовились к новогоднему празднику, сотрудница школы попросила его проверить, работает ли гирлянда. Как в этот момент он и у получил электрический заряд. Скорую помощь ребенку не стали вызывать, но по итогу подростку понадобилось лечение.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручить возбудить уголовное дело.

Бастрыкин заинтересовался инцидентом в омской школе, где мальчика ударило током
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Новость №3. Шторм обрушится на Омскую область

С 24 по 25 июня сильно ухудшится погода. Министерство региональной безопасности Омской области сообщают, что вполне вероятны сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами. Синоптики Обь-Иртышского УГМС спрогнозировали, что в это время поднимется ветер до 17-22 м/с. Кроме того, пойдет град.

Будьте осторожны. На Омск надвигаются мощные дожди с грозой и шквалистый ветер
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Ждите июля. Омичи будут летать на «кукурузниках» в затопленный Усть-Ишим
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