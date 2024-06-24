Самолет до Усть-Ишима, удар током ребенка в школе и ураган. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
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Updated Сегодня, 14:48
«Кукурузник» будет возить пассажиров три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. Официальное название самолета — АН-2. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Рейсы организует красноярская компания «Аэропром».
В расписании омского аэропорта указано, что полеты на север Омской области будут выполняться до 25 октября.
Пострадавшим оказался 13-летний мальчик. Когда дети готовились к новогоднему празднику, сотрудница школы попросила его проверить, работает ли гирлянда. Как в этот момент он и у получил электрический заряд. Скорую помощь ребенку не стали вызывать, но по итогу подростку понадобилось лечение.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручить возбудить уголовное дело.
С 24 по 25 июня сильно ухудшится погода. Министерство региональной безопасности Омской области сообщают, что вполне вероятны сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами. Синоптики Обь-Иртышского УГМС спрогнозировали, что в это время поднимется ветер до 17-22 м/с. Кроме того, пойдет град.