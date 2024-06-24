Самолет до Усть-Ишима, удар током ребенка в школе и ураган. Омск сегодня

Пострадавшим оказался 13-летний мальчик. Когда дети готовились к новогоднему празднику, сотрудница школы попросила его проверить, работает ли гирлянда. Как в этот момент он и у получил электрический заряд. Скорую помощь ребенку не стали вызывать, но по итогу подростку понадобилось лечение.