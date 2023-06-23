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Хотел починить компьютер. Омского подростка убило током в собственной квартире

23 июня 2023, 09:53
Фото: Город55
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В Омске подросток скончался в собственной квартире от удара током

Возбуждено уголовное дело.

Вчера, 22 июня, в Ленинском округе произошел несчастный случай. 16-летнего подростка смертельно ударило током в собственной квартире. Это случилось в одном из домов на улице Батумской.

По версии следствия, мальчик хотел починить компьютер, но не отключил технику от источника питания. Произошло короткое замыкание, ребенок погиб, рассказали в пресс-службе регионального следкома.

Фото: СУ СК РФ по Омской области

По факту случившегося СУ СК РФ по Омской области возбудил уголовное дело. В этом происшествии следователи видят признаки преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

На теле мальчика при осмотре специалисты нашли повреждения от поражения током, однако точная причина смерти будет установлена после проведения всех необходимых экспертиз. Расследование продолжается.

Ранее Город55 писал о том, как годовалый ребенок получил сильнейший удар током. Девочка взялась за включенный в сеть провод и скончалась на месте. В ее смерти обвинили мужчину, который жил с матерью малышки.

В Омске годовалую девочку убило током
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#Алина Ясинская#Происшествия#Дети#Новости#Омск#Уголовное дело#Смерть#Смерть ребенка#Удар током
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