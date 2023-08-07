Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Изображение материала

Житель Омской области скончался от удара током на рабочем месте

7 августа 2023, 13:32
Фото: 1MI
Иллюстрация
СУ СК России по Омской области проводят проверку по факту смерти электромонтера из Называевска.

По предварительным данным, 5 августа около 16 часов 41-летний мужчина получил удар током во время ремонта электродвигателя на территории зернотока, который находится в 500 километрах от села Жирновка.

После удала работник скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба следственного комитета.

По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося. Также от ее результатов будет зависеть вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.

Омская прокуратура взяла на контроль дело о погибшем от удара током мальчике
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омская область#Ток#Удар током#Электричество#Электроэнергия#Омск
Подпишитесь
Вторым кандидатом в главы омского минздрава стал главврач онкодиспансера Маркелов
Сегодня, 08:30
25 квадратов, бабушкин ремонт и дальние районы. Где в Омске продают дешевые квартиры
Сегодня, 05:22
Компания из Братиславы начала через суд банкротить омское «КЭАгро»
Сегодня, 06:30
Асмо и Акрам. В ЗАГСе рассказали, какие редкие имена давали омичи детям
Сегодня, 09:31
Сгоревшую крышу омской пятиэтажки на бульваре Победы планируют восстановить к ноябрю
Сегодня, 10:20
Одна большая яма. Омичи рассказали об ужасной дороге на улице Свободная
Сегодня, 07:54