Житель Омской области скончался от удара током на рабочем месте

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
По предварительным данным, 5 августа около 16 часов 41-летний мужчина получил удар током во время ремонта электродвигателя на территории зернотока, который находится в 500 километрах от села Жирновка.
После удала работник скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба следственного комитета.
По факту произошедшего проводится проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины случившегося. Также от ее результатов будет зависеть вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.