Омская прокуратура взяла на контроль дело о погибшем от удара током мальчике

По предварительным данным СУ СК РФ по Омской области, подросток хотел сам отремонтировать компьютер, но не отключил для этого от сети оборудование. По итогу случилось короткое замыкание, и мальчик погиб. Несчастный случай произошел в многоэтажке по улице Батумская.