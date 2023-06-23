Омская прокуратура взяла на контроль дело о погибшем от удара током мальчике

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Вчера днем, 22 июня, омичка обнаружила в своей квартире 16-летнего сына без признаков жизни. Мальчик лежал у компьютерного стола. По версии следствия, смерть наступила от сильного удара током.
По предварительным данным СУ СК РФ по Омской области, подросток хотел сам отремонтировать компьютер, но не отключил для этого от сети оборудование. По итогу случилось короткое замыкание, и мальчик погиб. Несчастный случай произошел в многоэтажке по улице Батумская.
По факту смерти ребенка следователи возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ, причинение смерти по неосторожности). В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что сотрудники надзорного ведомства будут контролировать, как продвигается расследование.
На место уже выезжал зампрокурора Ленинского округа Кирилл Саврун. Все детали произошедшего будут известны позже, назначено несколько экспертиз.