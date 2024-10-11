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Тыква

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«Всему голова» или яд? Как отреагирует организм, если отказаться от хлеба
11 октября, 07:23
Сентябрь
Тыква-гигант и 20 тонн овощей. Омич собрал внушительный урожай со своего огорода
Садовод из Горьковского района похвастался достигнутым успехом в сборе урожая. Этим летом мужчина вырастил гигантскую тыкву весом более 150 кг.
25 сентября, 11:04
Сбор урожая на даче и огороде: общие правила, советы и сроки
25 сентября, 04:56
Как правильно выбрать тыкву и хранить ее целый год
18 сентября, 09:57
Тыквенный бум в Омске: жители собирают гигантские урожаи
16 сентября, 05:55

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