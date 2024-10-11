Тыква-гигант и 20 тонн овощей. Омич собрал внушительный урожай со своего огорода

Садовод из Горьковского района похвастался достигнутым успехом в сборе урожая. Этим летом мужчина вырастил гигантскую тыкву весом более 150 кг.