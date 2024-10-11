«Всему голова» или яд? Как отреагирует организм, если отказаться от хлеба

Posted 11 октября, 07:23
Published 11 октября, 07:23
Modified 11 октября, 07:26
Updated 11 октября, 07:26
«Отказаться от хлеба!» — чуть ли не первым делом советуют худеющим. В последнее время о продукте, который столетиями был «всему голова», возникают разные слухи, в том числе, что это яд и от него надо срочно отказаться. Так ли это на самом деле? Город55 узнал у заведующего кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцента Николая Николаева.
По словам эксперта, хлебобулочная продукция, которая находится в низкой ценовой категории, способна разнообразить питание и урегулировать процесс пищеварения. Именно поэтому почти все страны мира используют ее в качестве способа поддержания эффективного питания. Кроме того, в основе хлеба находятся легкоусвояемые углеводы, которые легко и быстро перевариваются, что является несомненным плюсом. Однако к незаменимым продуктам хлеб отнести нельзя.
«К незаменимым относятся продукты животного происхождения, потому что в них задержатся аминокислоты, которые не синтезируются в организме человека, но при этом нужны ему. Это мясо, рыба, яйца, птица, некоторые виды грибов», — отметил Николаев.
Биологически человек может в любой момент отказаться от хлеба без вреда организму. В мучных изделиях содержатся каротиноиды, витамины, но это можно легко заменить другими продуктами (печенью, орехами, ливером, даже семечками).
«Скажем так, цельнозерновую булочку, обогащенную разными крупами, массой 800 грамм можно заменить 15–20 граммами грецкого или кедрового ореха. И это будет полноценная замена с точки зрения комплекса полезных веществ, которые могут содержаться в хлебе». — добавил специалист.
Кроме того, отказавшись от хлеба, в целях коррекции питания нужно начать употреблять больше овощей, которые станут полноценной заменой. В их числе — кабачки, цукини, тыква, огурцы, томаты, морковь, свекла, капуста, баклажаны, заключил Николаев.