«Всему голова» или яд? Как отреагирует организм, если отказаться от хлеба

«Отказаться от хлеба!» — чуть ли не первым делом советуют худеющим. В последнее время о продукте, который столетиями был «всему голова», возникают разные слухи, в том числе, что это яд и от него надо срочно отказаться. Так ли это на самом деле? Город55 узнал у заведующего кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ, д. м. н., доцента Николая Николаева.