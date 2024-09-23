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ТЦ Континент

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Плановые учения. Из омского ТЦ «Континент» эвакуировали людей
Такие мероприятия направлены на на защиту жизни и здоровья как сотрудников, так и посетителей торгового центра.
23 сентября, 07:53
Омич обнаружил ядовитый гриб, который легко перепутать с шампиньоном
31 августа, 10:42
Омский «Континент» снова получил часть своего уставного капитала
16 августа, 05:32
По соседству с «Континентом». На Левобережье Омска собираются построить стадион
12 марта, 06:44
2023
На омском Левобережье затопило торговый центр «Континент»
Из-за этого пришлось закрыть одно из заведений общепита.
12 июля 2023, 12:38

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