Омский «Континент» снова получил часть своего уставного капитала

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В обществе с ограниченной ответственностью «Торговый центр „Континент“» изменилась структура собственности. 18,66% уставного капитала, прежде поделенные между компаниями «Торговый пассаж», «Галерея торговли» и «Центр развлечений и торговли», перешли к самому «Континенту». Остальные 80,33% по-прежнему принадлежат Валерию Кокорину — учредителю и всех остальных компаний.
Стоит отметить, что ООО «ТЦ „Континент“» было собственным учредителем до июля 2024 года, когда принадлежавшие ему скромные 0,53% уставного капитала были поделены между остальными собственниками. Конечный бенефициар фирмы Валерий Кокорин — известный омский строитель, депутат регионального Законодательного собрания. До недавнего времени учредителем «Континента» была компания «Ваш дом», в котором основным собственником является Сергей Дроздов — зять Кокорина, глава фракции «Единой России».