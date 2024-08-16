Омский «Континент» снова получил часть своего уставного капитала

Стоит отметить, что ООО «ТЦ „Континент“» было собственным учредителем до июля 2024 года, когда принадлежавшие ему скромные 0,53% уставного капитала были поделены между остальными собственниками. Конечный бенефициар фирмы Валерий Кокорин — известный омский строитель, депутат регионального Законодательного собрания. До недавнего времени учредителем «Континента» была компания «Ваш дом», в котором основным собственником является Сергей Дроздов — зять Кокорина, глава фракции «Единой России».