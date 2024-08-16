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Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Омский ТЦ «Континент» снова получил часть своего уставного капитала

Омский «Континент» снова получил часть своего уставного капитала

16 августа 2024, 05:32
Фото: gorod55.ru

Омский ТЦ «Континент» снова получил часть своего уставного капитала

Валерий Кокорин изменил распределение долей между своими компаниями.

В обществе с ограниченной ответственностью «Торговый центр „Континент“» изменилась структура собственности. 18,66% уставного капитала, прежде поделенные между компаниями «Торговый пассаж», «Галерея торговли» и «Центр развлечений и торговли», перешли к самому «Континенту». Остальные 80,33% по-прежнему принадлежат Валерию Кокорину — учредителю и всех остальных компаний.

Стоит отметить, что ООО «ТЦ „Континент“» было собственным учредителем до июля 2024 года, когда принадлежавшие ему скромные 0,53% уставного капитала были поделены между остальными собственниками. Конечный бенефициар фирмы Валерий Кокорин — известный омский строитель, депутат регионального Законодательного собрания. До недавнего времени учредителем «Континента» была компания «Ваш дом», в котором основным собственником является Сергей Дроздов — зять Кокорина, глава фракции «Единой России».

Валерий Кокорин передал кусочек своего «Континента» новому владельцу
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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#ТЦ Континент#Переход доли
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