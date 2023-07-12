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Published Сегодня, 12:38

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На омском Левобережье затопило торговый центр «Континент»

12 июля 2023, 12:38
Фото: Город55
Из-за этого пришлось закрыть одно из заведений общепита.

Сегодня днем, 12 июля, в торговом центре «Континент» обрушился потолок, рассказали посетители. Это случилось на третьем этаже в районе фудкорта. Также, по словам очевидцев, в здании прорвало трубы.

По итогу была затоплена пиццерия «Сбарро», у заведения образовалась большая лужа, которую позже убрали сотрудники ТЦ. Спустя время последствий ЧП уже не было видно.

Фото: Город55

Город55 запросил комментарий у регионального МЧС, но в ведомство не поступало сообщений об этом инциденте. Сами сотрудники пиццерии отказались давать комментарии. В данное время заведение закрыто — работники упаковали в защитную пленку оборудование и перекрыли лентой зону для гостей.

Ранее в период обильных осадков в Омске на Левом берегу затопило торговый центр «АТ-Маркет».

На омском Левобережье во время ливня затопило торговый центр
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#Алина Ясинская#Омск#Новости#Происшествия#Общество#Затопление#Тц#ТЦ Континент
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