На омском Левобережье затопило торговый центр «Континент»

Город55 запросил комментарий у регионального МЧС, но в ведомство не поступало сообщений об этом инциденте. Сами сотрудники пиццерии отказались давать комментарии. В данное время заведение закрыто — работники упаковали в защитную пленку оборудование и перекрыли лентой зону для гостей.