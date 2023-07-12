На омском Левобережье затопило торговый центр «Континент»

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Сегодня днем, 12 июля, в торговом центре «Континент» обрушился потолок, рассказали посетители. Это случилось на третьем этаже в районе фудкорта. Также, по словам очевидцев, в здании прорвало трубы.
По итогу была затоплена пиццерия «Сбарро», у заведения образовалась большая лужа, которую позже убрали сотрудники ТЦ. Спустя время последствий ЧП уже не было видно.
Город55 запросил комментарий у регионального МЧС, но в ведомство не поступало сообщений об этом инциденте. Сами сотрудники пиццерии отказались давать комментарии. В данное время заведение закрыто — работники упаковали в защитную пленку оборудование и перекрыли лентой зону для гостей.
Ранее в период обильных осадков в Омске на Левом берегу затопило торговый центр «АТ-Маркет».