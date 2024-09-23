Плановые учения. Из омского ТЦ «Континент» эвакуировали людей

Posted 23 сентября, 07:53
Published 23 сентября, 07:53
Modified 23 сентября, 08:11
Updated 23 сентября, 08:11
Как рассказали в омском МЧС, сегодня около 11 часов в административном здании торгового комплекса «Континент» состоялись плановые пожарно-тактические учения. Как объяснили в ведомстве, такие мероприятия являются важной частью системы обеспечения безопасности, которая направлена на защиту жизни и здоровья как сотрудников, так и посетителей торгового центра.
По замыслу учений сотрудники МЧС России ликвидировали условный пожар и спасли «пострадавших». Подобные тренировки помогают отработать действия в экстренных ситуациях, выявить возможные недостатки в организации эвакуации и улучшить взаимодействие между службами.
В МЧС пообещали поделиться фотографиями с мероприятия. Ранее Город55 писал про похожее мероприятие на городских объектах генерации.