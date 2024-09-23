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Posted 23 сентября, 07:53

Published 23 сентября, 07:53

Modified 23 сентября, 08:11

Updated 23 сентября, 08:11

Иллюстрация

Плановые учения. Из омского ТЦ «Континент» эвакуировали людей

23 сентября 2024, 07:53
Фото: 1MI
Иллюстрация

Из крупного омского торгового центра вывели людей на улицу

Такие мероприятия направлены на на защиту жизни и здоровья как сотрудников, так и посетителей торгового центра.

Как рассказали в омском МЧС, сегодня около 11 часов в административном здании торгового комплекса «Континент» состоялись плановые пожарно-тактические учения. Как объяснили в ведомстве, такие мероприятия являются важной частью системы обеспечения безопасности, которая направлена на защиту жизни и здоровья как сотрудников, так и посетителей торгового центра.

По замыслу учений сотрудники МЧС России ликвидировали условный пожар и спасли «пострадавших». Подобные тренировки помогают отработать действия в экстренных ситуациях, выявить возможные недостатки в организации эвакуации и улучшить взаимодействие между службами.

В МЧС пообещали поделиться фотографиями с мероприятия. Ранее Город55 писал про похожее мероприятие на городских объектах генерации.

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#Кристина Антоносян#Омск#Безопасность#Отопительный сезон#Эвакуация#МЧС#Новости#ТЦ Континент#Пожарно-тактические учения#Ликвидация пожара
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