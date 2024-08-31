Омич обнаружил ядовитый гриб, который легко перепутать с шампиньоном

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
На днях омич сообщил о необычной находке. В паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» Николай Николаев рассказал, что обнаружил рядовку белую, очень похожую на шампиньон и подгруздок из-за своего окраса. Вот только найденный гриб несъедобен из-за сильного неприятного запаха.
«Рядовка белая (Tricholoma album). Растет в густых лесах, большими группами. Также встречается в парках и рощах. Нетемнеющие светлые пластины, сильный резкий запах и жгучий едкий вкус сразу её отличают. При варке образуется пена с невероятно зловонным запахом. По некоторым источникам, относится к ядовитым грибам», — написал омич.
Николай Николаев нашел этот гриб в смешанной роще у ТЦ «Континент» на Левом берегу города. Ранее он также обнаружил в одном из парков редкий гриб-гигант и рассказал Городу55 о судьбе своей находки.