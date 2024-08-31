Омич обнаружил ядовитый гриб, который легко перепутать с шампиньоном

На днях омич сообщил о необычной находке. В паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» Николай Николаев рассказал, что обнаружил рядовку белую, очень похожую на шампиньон и подгруздок из-за своего окраса. Вот только найденный гриб несъедобен из-за сильного неприятного запаха.