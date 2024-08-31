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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Омич нашел в роще ядовитый и вонючий гриб, который сильно похож на шампиньон

Омич обнаружил ядовитый гриб, который легко перепутать с шампиньоном

31 августа 2024, 10:42
Фото: Изображение Midjourney

Омич нашел в роще ядовитый и вонючий гриб, который сильно похож на шампиньон

Он нашел его в роще у левобережного «Континента».

На днях омич сообщил о необычной находке. В паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области» Николай Николаев рассказал, что обнаружил рядовку белую, очень похожую на шампиньон и подгруздок из-за своего окраса. Вот только найденный гриб несъедобен из-за сильного неприятного запаха.

«Рядовка белая (Tricholoma album). Растет в густых лесах, большими группами. Также встречается в парках и рощах. Нетемнеющие светлые пластины, сильный резкий запах и жгучий едкий вкус сразу её отличают. При варке образуется пена с невероятно зловонным запахом. По некоторым источникам, относится к ядовитым грибам», — написал омич.
Фото: Николай Николаев / Группа «Грибника Омска и области» во «ВКонтакте»

Николай Николаев нашел этот гриб в смешанной роще у ТЦ «Континент» на Левом берегу города. Ранее он также обнаружил в одном из парков редкий гриб-гигант и рассказал Городу55 о судьбе своей находки.

«Он сушится». Омич рассказал о судьбе гриба-гиганта, которого нашел в парке
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#Ольга Скворцова#Омск#Грибы#ТЦ Континент#Грибники
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