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Published Сегодня, 06:44

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По соседству с «Континентом». На Левобережье Омска собираются построить стадион

12 марта 2024, 06:44
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске хотят найти инвестора для строительства стадиона рядом с «Континентом»

Арендатора для участка на Левобережье рассчитывают определить на торгах.

Неделю назад, 5 марта, мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Арендатора хотят найти для свободной от застройки территории площадью 13526 кв. м на Конева.

Участок находится недалеко от «Континента». Вид разрешенного использования этой земли — обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий, площадки для занятий спортом. То есть в перспективе на Конева может появиться стадион или дворец спорта. Условия проведения аукциона (срок договора аренды и платеж) пока не определены. Кадастровая стоимость 13,5 тысяч «квадратов» составляет почти 9,8 млн рублей.

Участок, который хотят отдать в арендуУчасток, который хотят отдать в аренду
Участок, который хотят отдать в аренду
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Напомним, что осенью 2021 года на соседнем огромном участке разрешили вырубить дикую облепиху, которая привлекает птиц и мешает самолетам. На необходимости сноса деревьев тогда настаивали Омская транспортная прокуратура, представители аэропорта и специалисты педуниверситета, изучившие орнитологическую обстановку у аэропорта.

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#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Аренда земли#Земельный участок#Новости#Департамент архитектуры#Юлия Истомина#ТЦ Континент#Стадион
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