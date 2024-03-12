По соседству с «Континентом». На Левобережье Омска собираются построить стадион

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Неделю назад, 5 марта, мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Арендатора хотят найти для свободной от застройки территории площадью 13526 кв. м на Конева.
Участок находится недалеко от «Континента». Вид разрешенного использования этой земли — обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий, площадки для занятий спортом. То есть в перспективе на Конева может появиться стадион или дворец спорта. Условия проведения аукциона (срок договора аренды и платеж) пока не определены. Кадастровая стоимость 13,5 тысяч «квадратов» составляет почти 9,8 млн рублей.
Напомним, что осенью 2021 года на соседнем огромном участке разрешили вырубить дикую облепиху, которая привлекает птиц и мешает самолетам. На необходимости сноса деревьев тогда настаивали Омская транспортная прокуратура, представители аэропорта и специалисты педуниверситета, изучившие орнитологическую обстановку у аэропорта.