По соседству с «Континентом». На Левобережье Омска собираются построить стадион

Участок находится недалеко от «Континента». Вид разрешенного использования этой земли — обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий, площадки для занятий спортом. То есть в перспективе на Конева может появиться стадион или дворец спорта. Условия проведения аукциона (срок договора аренды и платеж) пока не определены. Кадастровая стоимость 13,5 тысяч «квадратов» составляет почти 9,8 млн рублей.