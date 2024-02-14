Еще и техобслуживание. На недостроенный аэропорт в Федоровке потратят 820 тысяч

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Published Сегодня, 09:47
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«Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» ищет подрядчика для техобслуживания аэропорта Омск-Федоровка. За 821,6 тысяч рублей предстоит работать на территории долгостроя с 1 апреля по 23 декабря 2024 года.
За эту сумму будущему подрядчику предстоит заниматься оперативным техобслуживанием оборудования и линейных сооружений коммунальных распределительных электросетей, а именно линий электропередач, трансформаторных подстанций и центрально-распределительного пункта. В общем именно эти специалисты будут ответственны за бесперебойную работу энергоснабжения и безопасную эксплуатацию электроустановок в аэропорту.
Кстати, именно исполнитель, по условиям контракта, должен за свой счет обеспечить персонал необходимым инструментом, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Заявки от желающих заняться техобслуживанием принимают до 22 февраля, итоги собираются подвести 27 февраля.
Компанию для охраны аэропорта в Федоровке казенное учреждение также нашло недавно. За 1,084 млн рублей патрулировать территорию и следить за порядком будет ЧОП «Зенит-М». Предприятием руководит и владеет Владимир Казикин.
Ранее Город55 рассказывал, что аэропорт в Федоровке все-таки будут достраивать. Финансированием проекта готова заняться компания «Аэропорты регионов». Завершить строительство рассчитывают в 2027–2028 году. Такое заявление сделал гендиректор акционерного общества Евгений Чудновский. Проект компания профинансирует сама, объем вложений в аэропорт составит 42 млрд рублей.