Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Иллюстрация

Еще и техобслуживание. На недостроенный аэропорт в Федоровке потратят 820 тысяч

14 февраля 2024, 09:47
Фото: Город55
Иллюстрация

На техобслуживание омского аэропорта в Федоровке выделили 820 тысяч рублей

Ремонтировать и обслуживать электродвигатели, трансформаторы и генераторы предстоит с 1 апреля по 23 декабря 2024 года.

«Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» ищет подрядчика для техобслуживания аэропорта Омск-Федоровка. За 821,6 тысяч рублей предстоит работать на территории долгостроя с 1 апреля по 23 декабря 2024 года.

За эту сумму будущему подрядчику предстоит заниматься оперативным техобслуживанием оборудования и линейных сооружений коммунальных распределительных электросетей, а именно линий электропередач, трансформаторных подстанций и центрально-распределительного пункта. В общем именно эти специалисты будут ответственны за бесперебойную работу энергоснабжения и безопасную эксплуатацию электроустановок в аэропорту.

Кстати, именно исполнитель, по условиям контракта, должен за свой счет обеспечить персонал необходимым инструментом, спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты. Заявки от желающих заняться техобслуживанием принимают до 22 февраля, итоги собираются подвести 27 февраля.

Компанию для охраны аэропорта в Федоровке казенное учреждение также нашло недавно. За 1,084 млн рублей патрулировать территорию и следить за порядком будет ЧОП «Зенит-М». Предприятием руководит и владеет Владимир Казикин.

Ранее Город55 рассказывал, что аэропорт в Федоровке все-таки будут достраивать. Финансированием проекта готова заняться компания «Аэропорты регионов». Завершить строительство рассчитывают в 2027–2028 году. Такое заявление сделал гендиректор акционерного общества Евгений Чудновский. Проект компания профинансирует сама, объем вложений в аэропорт составит 42 млрд рублей.

Без федеральной поддержки. Аэропорт Омск-Федоровка собираются построить до 2028 года
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Омская область#Аэропорт#Долгострой#Подрядчик#Госзакупки#Омск-Федоровка#Новости#Юлия Истомина#Техобслуживание
Подпишитесь
В жуткой аварии в Омской области пострадал замминистра труда Сергей Добрых
Сегодня, 08:35
«В штатном режиме»: в ДГХ прокомментировали массовое отключение отопления в декабре
Сегодня, 06:47
В мороз с детьми. Пассажиров омского аэропорта выгнали на улицу ночью после рейса
Сегодня, 06:53
Довоенный флагман. В Омске за 950 тысяч продают отреставрированный Opel Kapitan
Сегодня, 05:41
В Омске по делу о вымогательстве и поджоге арестовали Альви Джабраилова
Сегодня, 07:00
В Омске военному дали 5 лет за хищение шлемов на 7 миллионов рублей
Сегодня, 03:41