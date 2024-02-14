Еще и техобслуживание. На недостроенный аэропорт в Федоровке потратят 820 тысяч

За эту сумму будущему подрядчику предстоит заниматься оперативным техобслуживанием оборудования и линейных сооружений коммунальных распределительных электросетей, а именно линий электропередач, трансформаторных подстанций и центрально-распределительного пункта. В общем именно эти специалисты будут ответственны за бесперебойную работу энергоснабжения и безопасную эксплуатацию электроустановок в аэропорту.