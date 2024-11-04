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Техникум

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2024
Целеустремленный и трудолюбивый: на СВО погиб молодой парень из омского села Элита
4 ноября, 05:49
Стало известно, как в омских колледжах будет проходить приемная кампания в этом году
18 июня, 12:38
Далеко отплыл. В Омской области завели дело из-за гибели 17-летнего студента в Иртыше
17 июня, 07:00
2023
В Омске 77-летний электромонтер засудил работодателя за увольнение
Мужчину восстановили на работе и выплатили компенсацию.
28 июня 2023, 03:27
Бывшей студентке омского техникума грозит штраф или срок за взятку преподавателю
Студентка «ОТЖТ» передала 1 тыс. рублей за экзамен и теперь предстанет перед судом.
16 февраля 2023, 12:34

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