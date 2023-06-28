В Омске 77-летний электромонтер засудил работодателя за увольнение

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Прокуратура Омской области сообщает, что 77-летнего омича восстановили на работе, а также выплатили зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.
Оказалось, что мужчина с 2010 года работал электромонтером в БОУ Омской области «Омский техникум строительства и лесного хозяйства», а в ноябре 2022 года его уволили по состоянию здоровья. При этом на момент увольнения в организации была открыта вакансия, на которую мог перейти омич с учетом его заболеваний. Однако такое вариант ему не предложили. Поэтому работник решил обратиться в суд.
Работодатель не был согласен с заявленными требованиями, пояснив, что им соблюдена процедура увольнения. В итоге прокурор дал положительное заключение об обоснованности требований истца и Советский райсуд полностью удовлетворил требования. Но пока решение суда в законную силу не вступило.