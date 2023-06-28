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В Омске 77-летний электромонтер засудил работодателя за увольнение

28 июня 2023, 03:27
Фото: Город55
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Мужчину восстановили на работе и выплатили компенсацию.

Прокуратура Омской области сообщает, что 77-летнего омича восстановили на работе, а также выплатили зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

Оказалось, что мужчина с 2010 года работал электромонтером в БОУ Омской области «Омский техникум строительства и лесного хозяйства», а в ноябре 2022 года его уволили по состоянию здоровья. При этом на момент увольнения в организации была открыта вакансия, на которую мог перейти омич с учетом его заболеваний. Однако такое вариант ему не предложили. Поэтому работник решил обратиться в суд.

Работодатель не был согласен с заявленными требованиями, пояснив, что им соблюдена процедура увольнения. В итоге прокурор дал положительное заключение об обоснованности требований истца и Советский райсуд полностью удовлетворил требования. Но пока решение суда в законную силу не вступило.

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#Ксения Карагодина#Суд#Прокуратура#Прокурор#Прокуратура Омской области#Иск#Работа#Работадатель#Техникум#Увольнение#Незаконное увольнение#Компенсация морального вреда#Омск
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