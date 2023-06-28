В Омске 77-летний электромонтер засудил работодателя за увольнение

Оказалось, что мужчина с 2010 года работал электромонтером в БОУ Омской области «Омский техникум строительства и лесного хозяйства», а в ноябре 2022 года его уволили по состоянию здоровья. При этом на момент увольнения в организации была открыта вакансия, на которую мог перейти омич с учетом его заболеваний. Однако такое вариант ему не предложили. Поэтому работник решил обратиться в суд.