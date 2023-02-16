Бывшей студентке омского техникума грозит штраф или срок за взятку преподавателю

Следствие считает, что девушка, будучи студенткой «ОТЖТ» в декабре 2020 года передала через посредника взятку преподавателю. Тысяча рублей должна была послужить гарантом получения положительной оценки за экзамен, на который она не собиралась приходить. Теперь уже бывшая студентка предстанет перед судом. Уголовное дело передали для рассмотрения мировому судье на участке № 55 Ленинского района.