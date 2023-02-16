Бывшей студентке омского техникума грозит штраф или срок за взятку преподавателю

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Пресс-служба транспортной прокуратуры Омской области сообщила, что ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, заведенному по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «дача взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».
Следствие считает, что девушка, будучи студенткой «ОТЖТ» в декабре 2020 года передала через посредника взятку преподавателю. Тысяча рублей должна была послужить гарантом получения положительной оценки за экзамен, на который она не собиралась приходить. Теперь уже бывшая студентка предстанет перед судом. Уголовное дело передали для рассмотрения мировому судье на участке № 55 Ленинского района.
По статье за мелкое взяточничество девушке грозит лишение свободы сроком до года, ограничение свободы сроком до двух лет, штраф до 200 тыс. рублей или исправительные работы.
Напомним, в середине ноября прошлого года вынесли приговор преподавательнице того же техникума, которую обвинили в нескольких эпизодах получения взяток.