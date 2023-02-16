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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Бывшей студентке омского техникума грозит штраф или срок за взятку преподавателю

16 февраля 2023, 12:34
Фото: Город55
иллюстрация
Студентка «ОТЖТ» передала 1 тыс. рублей за экзамен и теперь предстанет перед судом.

Пресс-служба транспортной прокуратуры Омской области сообщила, что ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, заведенному по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «дача взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».

Следствие считает, что девушка, будучи студенткой «ОТЖТ» в декабре 2020 года передала через посредника взятку преподавателю. Тысяча рублей должна была послужить гарантом получения положительной оценки за экзамен, на который она не собиралась приходить. Теперь уже бывшая студентка предстанет перед судом. Уголовное дело передали для рассмотрения мировому судье на участке № 55 Ленинского района.

По статье за мелкое взяточничество девушке грозит лишение свободы сроком до года, ограничение свободы сроком до двух лет, штраф до 200 тыс. рублей или исправительные работы.

Напомним, в середине ноября прошлого года вынесли приговор преподавательнице того же техникума, которую обвинили в нескольких эпизодах получения взяток.

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#Дарья Зыкова#Дача взятки#Студенты#Техникум#Транспортная прокуратура#Суд#Общество#Уголовное дело#Новости#Омск
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