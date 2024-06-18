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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

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Стало известно, как в омских колледжах будет проходить приемная кампания в этом году

18 июня 2024, 12:38
Фото: Изображение Midjourney
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Омские колледжи приготовили для поступающих более 10 тысяч бюджетных мест

В этом году в омских техникумах и колледжах подготовили более 10 тысяч бюджетных мест для абитуриентов. Как будет проходить приемная кампания рассказал министр образования Иван Кротт.

20 июня в Омской области стартует приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования. Программы СПО доступны в 46 колледжах, шести вузах и семи филиалах вузов, учебные заведения расположены в Омске и 29 районах области.

В этом году для проступающих подготовлено 10 776 бюджетных мест. 2 120 из них доступны на специальностях, связанных с инженерным делом, технологией и техникой, на науку об обществе выделили 2 120 бюджетных мест, на сельское хозяйство — 1 140, на образование и педагогические науки — 760, на гуманитарные науки — 275, на искусство и культуру — 646, на здравоохранение и медицинские науки — 560.

Министр образования Омской области Иван Крот рассказал, что в этом году на программы СПО первоочередно и вне зависимости от результатов экзаменов будут зачисляться Герои России, награжденные тремя орденами Мужества, участники СВО и их дети, а также дети медицинских работников, умерших от заражения коронавирусом.

Для поступления после 9 и 11 класса нужно иметь на руках аттестат, его можно принести лично в приемную комиссию, отправить по почте или через портал Госуслуг. Отмечается, что при поступлении не имеет значения, как давно абитуриент окончил школу.

С этого года в омских вузах «целевикам» ежемесячно будут выплачивать 10 тысяч рублей
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