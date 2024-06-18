Стало известно, как в омских колледжах будет проходить приемная кампания в этом году

В этом году для проступающих подготовлено 10 776 бюджетных мест. 2 120 из них доступны на специальностях, связанных с инженерным делом, технологией и техникой, на науку об обществе выделили 2 120 бюджетных мест, на сельское хозяйство — 1 140, на образование и педагогические науки — 760, на гуманитарные науки — 275, на искусство и культуру — 646, на здравоохранение и медицинские науки — 560.