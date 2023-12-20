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Published Сегодня, 09:41

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Updated Сегодня, 09:43

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Больше не в приоритете. ОмГТУ остался без денег на науку

20 декабря 2023, 09:41
Фото: 1MI
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ОмГТУ исключили из федеральной программы финансирования вузов

Из-за этого университет потеряет более 100 млн рублей.

Об этом сообщили в министерстве науки и высшего образования РФ вчера, 19 декабря. Теперь Омский политех не сможет получить грант Минобрнауки по федеральной программе «Приоритет 2030» в 2024 году.

Дело в том, что ОмГТУ набрал минимальное количество баллов по итогам представления отчета, которое состоялось 24 ноября. Именно это стало причиной исключения вуза из проекта.

Отметим, что университет принимал участие в федеральной программе «Приоритет 2030» с 2020 года. Благодаря ей, учебное заведение ежегодно получало более 100 млн рублей на реализацию проектов.

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#Омск#Омская область#Университет#Новости#ОмГТУ#Университеты#Анастасия Баянова#Технический университет
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