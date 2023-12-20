Больше не в приоритете. ОмГТУ остался без денег на науку

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Об этом сообщили в министерстве науки и высшего образования РФ вчера, 19 декабря. Теперь Омский политех не сможет получить грант Минобрнауки по федеральной программе «Приоритет 2030» в 2024 году.
Дело в том, что ОмГТУ набрал минимальное количество баллов по итогам представления отчета, которое состоялось 24 ноября. Именно это стало причиной исключения вуза из проекта.
Отметим, что университет принимал участие в федеральной программе «Приоритет 2030» с 2020 года. Благодаря ей, учебное заведение ежегодно получало более 100 млн рублей на реализацию проектов.